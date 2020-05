Störungen, die vielleicht keine sind

Wenn ein gerne genutzter Online-Dienst streikt, reagieren viele Anwender nach folgendem Schema: "Das muss mein Internet-Anbieter sein" und beschweren sich im Web, beispiels­weise auf der Seite allestörungen.de Doch wie kommt alle­stö­rungen zu seinen Meldungen und was steckt dort hinter den "Graphen" und "Heat-Maps"?

Gespräch mit einem Insider

Wir haben uns mit einem Bran­chen-Insider unter­halten. Die Seite funk­tio­niert, wie vieles nach einem Algo­rithmus, dessen Details aber geheim sind. Dabei werden nicht nur direkte Meldungen von betrof­fenen Nutzern auf der Webseite ausge­wertet, sondern auch nach einem bestimmten Algo­rithmus Meldungen in sozialen Medien ausge­wertet.

Frage: Wenn Sie Meldungen "bundes­weite Störung beim Anbieter XY" lesen, was ist dann passiert?

Laut allestörungen war zwischen 19 und 20 Uhr ein Problem. Nur bei wem wirklich und warum?

Screenshots/Montage: allestörungen / teltarif.de

Antwort: Dazu müssen wir uns die Sache genauer anschauen: Wenn eine bestimmte Webseite nicht aufrufbar ist oder ein Online-Spiel hängt, wer ist dann "schuld"? Ist es dann wirk­lich der eigene Internet-Anbieter oder der Provider dazwi­schen, klemmt es am Über­ga­be­punkt (Peering) oder klemmt es beim Hoster der frag­li­chen Webseite?

In Bezug auf die grafi­sche Anzeige kommt es bei allestoerungen.de mitunter auch zu einem so genannten „Abstrahl­ef­fekt“. Ist zum Beispiel WhatsApp "down", sieht man den Peak hier nicht nur bei der Anwen­dung selbst, sondern auch einen analogen Ausschlag bei der Telekom, Voda­fone und o2. Hier vermuten Kunden dann erst eine Störung bei dem eigenen Netz­be­treiber, statt bei der Anwen­dung als Solches.

Störungs­mel­dungen "strahlen" auf andere Anbieter ab

Auch führen große Störungen bei Anbieter A schnell zu Peaks in den Graphen (bild­liche Darstel­lung der Störungs­mel­dungen abhängig von der Zeit) von Anbieter B. Dies tritt auch auf, wenn das Netz von Anbieter B absolut stabil ist. In der Regel tritt dieser „Abstrahl­ef­fekt“ dann auf, weil Kunden von Anbieter B Kunden von Anbieter A nicht errei­chen können und dies fälsch­li­cher­weise auf den eigenen Anbieter zurück­führen. Dies ist deut­lich an den Kurven dieser Woche zu erkennen, als es Einschrän­kungen für Unity­media-Kunden gab, das Telekom Netz jedoch ohne Einschrän­kungen lief:

Die Peaks (Spitzen) zeigen, dass analog zu der Haupt­stö­rung ein „Abstrahl­ef­fekt“ bei einem anderen Anbieter auftritt, obwohl dessen Netze fehler­frei funk­tio­nieren. Eine Meldung mit dem Eindruck „Störung auch bei der Telekom“ wäre hier nahe­lie­gend, jedoch falsch.

Was sagt die Heat-Map?

Auch die "Heat-Map" (eine Land­karte, die anzeigt, wo beson­ders viele Störungen aufge­treten sind oder gemeldet wurden) muss man genauer betrachten, um sie zu verstehen. Heut­zu­tage sind viele Störungen nicht mehr so eindeutig einem gewissen Ort oder einer bestimmten Region zuzu­ordnen. Wenn in A-Dorf ein Bagger eine Glas­fa­ser­lei­tung erwischt (und das passiert viel öfters, als man denkt – bei der Telekom sind zum Beispiel über 60 Prozent der Fest­netz­stö­rungen auf solche extern verur­sachten Beschä­di­gungen zurück­zu­führen), kann ein Navi­ga­ti­ons­system in einem anderen Land hängen­bleiben oder ein wich­tiger Server ist schlechter oder auch gar nicht erreichbar.

Telekom mit hoher Wahr­schein­lich­keit "betroffen"?

Poppen nun verstärkt Störungen auf, ist die Wahr­schein­lich­keit am größten, dass Kunden der Telekom betroffen sind, weil sie den größten Anteil der Anschlüsse in Deutsch­land liefert. Ein weiterer Effekt: In Ballungs­zen­tren "leuchtet es fast" immer, denn hier ist die Wohn­dichte am höchsten, also sammeln sich hier auch tenden­ziell eher Kunden und Nutzer, welche sich bei allestoerungen.de zu Wort melden.

Auch Profis nutzen alle­stö­rungen

Keine Frage, so der Insider gegen­über teltarif.de, die Seite alle­stö­rungen ist nütz­lich, denn sie gibt einen Anhalts­punkt, ob und wo in etwa Störungen sein könnten. Große Anbieter wie die Deut­sche Telekom haben in ihren Netz­kon­troll­zen­tren in Bonn und Bamberg extra die Grafik von allestörungen.de perma­nent einge­blendet und können dadurch auch direkt mit ihren Kunden in Kontakt bleiben.

Schnell, schnell, wir müssen das melden!

Online-Medien müssen und wollen schnell sein. Wenn Medium A meldet, Anbieter X ist gestört, dann greift Medium B das gerne auf. Auch wenn hier eine Unge­nau­ig­keit aufgrund der beschrie­benen Faktoren besteht.

Medium C schaut noch kurz auf alle­stö­rungen de und schon entwi­ckelt die Geschichte eine Eigen­dy­namik.

Wo ist die Störung wirk­lich?

Wenn also eine Störung auftritt, sollte man erst einmal unter­su­chen, was da genau "hakt". Erster Schritt: Prüfen, ob nur eine bestimmte Webseite oder ein bestimmter Dienst oder ein Spiel klemmt. Sind alle Web-Seiten weg, kommen keine E-Mails mehr an, die Webseite des eigenen Routers (beispiels­weise http://192.168.2.1 (bei Telekom-Routern) oder http://fritz.box (bei Fritz!Boxen) aufrufen und in den Router rein­schauen. Dort gibt es ein System-Proto­koll, wo man nach­lesen kann, wie es dem Router geht.

Recher neustarten - Router neustarten

Meldet sich der Router nicht mehr, den eigenen Rechner neustarten. Meldet der Router sich weiter nicht, den Router neustarten. Notfalls durch Trennen vom Strom­netz für etwa 1-2 Minuten und neues Hoch­fahren.

Klappt es danach auch nicht mehr, prüfen ob die Inter­net­ver­bin­dung noch (wieder) da ist. Beispiels­weise durch Start der Komman­do­zeile bei Windows (cmd) oder des Terminal bei MacOS oder Linux.

Mit dem Kommando "ping www.teltarif.de" (als Beispiel) oder "tracert www.teltarif.de" (Windows) oder "trace­route www.teltarif.de" (Linux) schauen, was passiert.

Ist die Leitung unter­bro­chen, würde es schon nach Zeile 1 zur Zeit­über­schrei­tung kommen. Beim Ping Kommando gäbe es dann "keine Anwort".

Dann ist vermut­lich die Leitung zur Telefon-Vermitt­lung gestört. Man sollte die Leitungen im Büro, der Wohnung oder falls möglich im Haus kontrol­lieren, sind noch alle Stecker drin? Falls wieder ja, ist das ein Fall für den Störungs­ser­vice des eigenen Anbie­ters.

Störung lokal?

Haben auch die Nach­barn kein Internet, könnte der Fehler in einem Kabel unter der Straße liegen. Auch hier wäre es eine lokale Störung.

Wenn Sie im Home-Office arbeiten und sich Unter­bre­chungen nicht leisten können, einen "Plan B" aufstellen. Ein Handy oder einen mobilen Router mit einer Karte mit ausrei­chend Daten­vo­lumen (viel­leicht Prepaid) bereit halten. Dann muss das LAN-Kabel des Rech­ners nur noch umge­steckt werden, oder auf das WLAN des Ersatz­rou­ters oder des Handys, welches noch Verbin­dung hat, umge­stellt werden.