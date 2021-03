Störung bei WhatsApp und Instagram (behoben)

Die zum Facebook Konzern gehörenden Dienste WhatsApp und Instagram sind seit heute etwa 18 Uhr in mehreren Ländern gestört.

Bild: dpa Der zum Face­book Konzern gehö­rende Messenger WhatsApp erfreut sich trotz Diskus­sion um Daten­schutz und Verknüp­fung immer noch großer Beliebt­heit.

Update: Störung zwischen 18 und 19:30 Uhr

Bild: dpa Die verblie­bene Begeis­terung könnte heute Abend zwischen etwa 18 Uhr und 19:30 Uhr (MESZ) deut­lich zurück gegangen sein.

Seit diesem Zeit­punkt war dieser Dienst nämlich gestört. Aber nicht nur WhatsApp alleine, sondern auch der Bilder-Dienst Insta­gram war betroffen. Die Störung war so massiv, dass sogar die Deut­sche Pres­seagentur (dpa) darüber berich­tete.

WhatsApp und Insta­gram betroffen

Demnach waren WhatsApp und Insta­gram in mehreren Ländern ausge­fallen. Beim dafür bekannten Portal allestoerungen.de schnellten ab etwa 18 Uhr in die Höhe. Der Online-Dienst Face­book selbst schien von den Störungen offenbar nicht betroffen zu sein, weder die Face­book-Website noch die Face­book-App und der Face­book-Messenger funk­tio­nieren noch. Auch beim mit alle­stö­rung verbun­denen Störungs­portal Down­detector liefen heute Abend zahl­reiche Störungs­mel­dungen ein. Auch in der Redak­tion funk­tio­nierten die WhatsApp-Konten solange nicht. Es gingen keine Nach­richten raus und kamen auch keine herein. Ähnliche Effekte traten auch bei verschie­denen teltarif.de Lesern auf, die uns kontak­tierten. Auch die Desktop-Vari­ante funk­tio­niert derzeit nicht.

Face­book bestä­tigt die Störung

Ein von dpa befragter Firmen­spre­cher best Ein Firmen­spre­cher bestä­tigte die zeit­weisen Probleme bei einigen Apps des Konzerns.

Gut möglich, dass mehr betrof­fene Nutzer auf Tele­gram, Signal oder Threema auswei­chen. In solchen Fällen ist es auch sinn­voll, die gute alte SMS zu versenden, um die Kontakte z.B. über den Ausfall von WhatsApp zu infor­mieren.