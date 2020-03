Swisscom: Großstörung für Mobile-Kunden im Ausland (behoben)

Ab und zu berichten wir über die "NATEL Prepaid"-Karten des Schweizer Mobil­funk­anbie­ters Swisscom. Diese Karten sind beispiels­weise beim Einsatz in Deutsch­land ganz hilf­reich, da man sich bei Bedarf in alle deut­sche Netze einbu­chen kann. Diese Option hatte früher der Mobil­funk­anbieter VIAG Interkom (heute Telefónica o2) seinen Kunden seri­enmäßig ange­boten, aber später aus Kosten- und tech­nischen Gründen aufge­geben.

Störung seit heute 14:21 Uhr

Swisscom Chef Urs Schaeppi hat aktuell ein Netzproblem. Das Gateway in ausländische Netze ist gestört. Es wird bereits an der Lösung gearbeitet. Doch seit heute Mittag etwa 14:21 Uhr waren alle Mobil­funk­anschlüsse der Schweizer Swisscom, die sich zu dieser Zeit im Roaming-Modus im Ausland befinden, nicht erreichbar. Sie können sich derzeit auch in kein auslän­disches Netz des besuchten Landes einbu­chen.

Wer aus dem deut­schen Mobil­funk- oder Fest­netz eine Schweizer Swisscom Nummer anrufen wollte (Stan­dard-Vorwahl 0041 79, sofern es keine portierte Rufnummer ist), bekam entweder ein "Gassen­besetzt" (schnelles Besetzt­zeichen) zu hören oder sogar die (falsche) Ansage, dass die Nummer nicht exis­tiere.

Auch Schweizer Kunden in der Schweiz teil­weise betroffen

Auch Gespräche vom "Natel" (Schweizer Begriff für Mobil­telefon) bei Aufent­halt im Schweizer Netz mit Ziel nach Frank­reich und Belgien, sowie der SMS-Versand in auslän­dische Netze waren nicht möglich. Das Internet-Portal allestörungen.de meldete einen deut­lichen Anstieg von Störungen.

Wie uns die Pres­sestelle von Swisscom auf Anfrage mitteilte, lag das Problem beim inter­natio­nalen Carrier-Partner der Swisscom, die darum bat, die Beein­träch­tigung zu entschul­digen.

Swisscom bietet seinen Kunden einen Service, um zu erfahren, ob es eine Störung gibt oder wann diese behoben ist. Dazu kann ein Kunde auf der Seite swisscom.ch/status ganz nach unten scrollen und sich sogar per SMS an eine Schweizer Mobil­funk-Rufnummer infor­mieren lassen, wenn die Störung wieder behoben ist. Für Kunden der Swisscom im Ausland steht die Hotline unter der Rufnummer +41 86 286 1212 (zum Preis für einen Anruf in die Schweiz, je nach Tarif des verwen­deten Anbie­ters) zur Verfü­gung, die wahl­weise in deut­scher, fran­zösi­scher oder italie­nischer Sprache erreichbar ist.

Update von 19.33 Uhr

Um 19.33 Uhr traf eine SMS der Swisscom bei Kunden, die sich dafür ange­meldet hatten, ein: "Am Montag, den 2. März waren die Mobile Roaming Dienste ab 14.20 Uhr aufgrund einer Störung im Ausland nicht verfügbar. Seit 17.53 Uhr sind tele­fonieren, SMS versenden und Daten­verbin­dungen im Ausland größ­tenteils wieder möglich. Swisscom"

In der Tat. Schon gegen 18 Uhr war es uns gelungen, nach einem Handy-Neustart wieder in ein deut­sches Netz unserer Wahl einzu­buchen (Default wählte die Karte meist Vodafone.de, was vom genutzten Endgerät und dem Aufent­haltsort abhängen kann) Auch nicht im Netz befind­liche Swisscom-SIM-Karten waren wieder verfügbar ("Bitte rufen Sie später an. Der gewünschte Teil­nehmer kann im Moment nicht erreicht werden.")

Die Swisscom hatte in den letzten Tagen einige Störungen auch im Fest­netz zu verkraften. Sie seien bei "Wartungs­arbeiten" aufge­treten. Um welche Wartungen es sich dabei handelte, wurde nicht bekannt. Swisscom verwendet in seinem Mobil­funk-Netz seit dem Netz­start über­wiegend Technik von Ericsson. Welche Technik der inter­natio­nale Partner "Bix" verwendet, ist nicht bekannt.

