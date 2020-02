Telekom, Vodafone, o2 und 1&1: Bundesweite Internetstörung

Inter­netnutzer an verschie­denen Orten in ganz Deutsch­land klagten seit heute Morgen über Verbin­dungs­probleme bei Telekom, Voda­fone, Telefónica oder 1&1. Das speziell dafür entwi­ckelte Internet-Portal Allestörungen.de verzeich­nete seit heute Morgen einige tausende Beschwerden, wobei der Peak gegen 6 Uhr erreicht war.

Erwischt hatte es wohl vor allem Inter­netver­bindungen über das Fest­netz. Aus dem Mobil­funk wurden keine Störungen bekannt. Inzwi­schen läuft es in den meisten Fällen wieder normal.

Telekom bestä­tigt Störung



Der Account @Telekom_Hilft schreibt auf Twitter: "Der Ausfall einer tech­nischen Einrich­tung kann teil­weise zu Störungen der Tele­fonie und des Inter­netzu­gangs führen. Unsere Tech­niker arbeiten an der Entstö­rung." Von Voda­fone, Telefónica oder 1&1 wurden bislang noch keine Stel­lung­nahmen bekannt.

Das Portal hatte erste Meldungen über Probleme bei der Telekom gegen 03.22 Uhr am frühen Morgen regis­triert.

Vorleis­tung durch Telekom

Da viele Internet-Anbieter auf Vorleis­tungen der Deut­schen Telekom zurück­greifen, können auch Kunden anderer Anbieter von einer solchen Störung betroffen sein. Das Fehler­bild der Störung: Es synchro­nisierten die Router-Modems mit dem zuge­hörenden DSLAM in der Vermitt­lung oder im aktiven Kabel­verzweiger, aber "weiter hinten" im Internet ging es dann nicht mehr weiter. Einige Router-Modelle meldeten diese Störung über rot blin­kende "Internet"-Anzeigen. Ein Neustart des Routers half in solchen Fällen meis­tens nicht.

Spät­folge von "Sabine" ?

Schnell wurde im Netz speku­liert, ob es sich bei dieser Störung um eine Spät­folge des Sturms Sabine handeln könnte. Dies wäre beispiels­weise der Fall, wenn für ein wich­tiges Knoten­rechen­zentrum nur eine ober­irdi­sche Strom­versor­gung vorhanden wäre. Solche Knoten sollten aber über Mehrweg-Anbin­dungen und über eine Notstrom­versor­gung verfügen, die mindes­tens wenige Stunden oder sogar bis einige Tage "durch­hält" und die örtli­chen Ener­giever­sorger sind in der Regel recht schnell beim Umschalten von Leitungs­wegen.

Störung klingt ab oder schon behoben

Eine nicht reprä­senta­tive Umfrage der Teltarif-Redak­tion ergab eine Störungs­meldung aus dem Moseltal, die aber inzwi­schen wieder behoben ist.

Update: Probleme nach Soft­ware­update

Wie die Deut­sche Pres­seagentur (dpa) soeben meldet, waren nach einer Panne bei einer Soft­ware­aktua­lisie­rung bei der Deut­schen Telekom am Mitt­woch Inter­netzu­gang und Tele­fonver­bindungen zeit­weise gestört gewesen. Die Störung sei am frühen Morgen aufge­treten, inzwi­schen aber weit­gehend behoben, sagte ein Tele­komspre­cher am Vormittag in Bonn. Wie viele Tele­komkunden von den Ausfällen betroffen waren, konnte er nicht sagen.

Auch andere Inter­netan­bieter wie Voda­fone oder United Internet 1&1 meldeten Ausfälle, weil sie den letzten Kabel­abschnitt bis zum Kunden, die soge­nannte letzte Meile, von der Telekom mieten. Seit dem Vormittag stünden aber wieder alle Ange­bote zur Verfü­gung, sagte ein Spre­cher von United Internet.

Ende des Updates

