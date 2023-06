Störung: o2-5G teilweise nicht nutzbar

Nach Auskunft von betrof­fenen Lesern sind wohl bei vielen o2-Kunden plötz­lich die 5G-Optionen verschwunden, und 5G-geeig­nete Smart­phones können den aktu­ellen Mobil­funk­stan­dard nicht mehr nutzen, sie bleiben in 2G-GSM oder 4G/LTE. Entspre­chend sind im o2-eigenen Hilfe-Forum die Gemüter erhitzt.

Ein Leser schrieb uns: "Ich selbst bin eben­falls davon seit einigen Tagen betroffen. Das Smart­phone lässt sich auch nicht manuell ins 5G einbu­chen, obwohl dieses verfügbar wäre. In der Mein-o2-App wird bei den mögli­chen Tarif-Optionen aktuell auch kein 5G mehr ange­boten.

Sehr viele Tickets offen

Nach Aussage der o2-Mode­ratoren im Service-Chat und eines Hotline-Mitar­bei­ters würden für jeden Betrof­fenen soge­nannte Tickets aufge­macht, um dann Kunde für Kunde das Problem zu beheben.

Stel­lung­nahme Telefónica: Problem bekannt

Auf Nach­frage erklärte eine Spre­cherin von Telefónica (o2) dazu: "Leider kommt es bei einigen o2-Kunden in den letzten Tagen dazu, dass sich die 5G-Option etwa nach einer SIM-Karten-Umbe­nen­nung oder -Akti­vie­rung bei Multi­card/Connect-Tarifen deak­tiviert. Dies bedauern wir sehr und arbeiten mit Hoch­druck an einer dauer­haften Lösung. Bis dahin bitten wir unsere Kunden, die 5G-Option in ihrer Mein-o2-App oder im Self­care-Bereich von o2online.de abzu­wählen und anschlie­ßend direkt neu zu bestellen. Inner­halb von weniger Minuten steht das o2-5G-Netz dann wieder zur Verfü­gung."

Vorge­schla­gene Lösung hilft nicht immer

Die von o2 vorge­schla­gene Lösung scheint aber - nach Leser­rück­mel­dungen - nicht in allen Fällen zu funk­tio­nieren. Nicht jeder Kunde könne im "Mein-o2-Bereich" seine 5G-Option aus- und wieder einschalten, das funk­tio­niere "nur bei den wenigsten". Bei relativ neu abge­schlos­senen oder auf 5G-erwei­terten Verträgen gehe es z.B. nicht.

Der Leser hat es sowohl in der App und auf www.o2online.de probiert, beides führte zu keiner Lösung. Er berichtet, seinen Vertrag erst vor etwa 5 Wochen verlän­gert zu haben. In den "5G-Genuss" sei er nicht lange gekommen.

Daten­bank­pro­blem?

Der Leser vermutet, dass ein bestimmter Server oder eine bestimmte Daten­bank "schlapp" gemacht habe. o2 sicherte uns zu, das Problem mit Hoch­druck zu behan­deln und bat um Geduld.