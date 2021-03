Ersatz für die Musikanlage: WLAN-Lautsprecher im Test

Sonos Five

WLAN-Laut­spre­cher können alte Musik­anlagen und Boxen durchaus ersetzen. Zu diesem Ergebnis kommt die Stif­tung Waren­test nach einem Vergleich von 13 Geräten dieser Art.

Einen guten Ton boten im Test elf WLAN-Laut­spre­cher, der Klang von zwei Modellen wurde sogar als sehr gut einge­stuft, berichtet die Stif­tung Waren­test in ihrer Zeit­schrift "test" (Ausgabe 4/2021). Im Gesamt­urteil gab es für fünf Modelle die Note "gut", die anderen acht wurden mit "befrie­digend" bewertet.

Wer noch nie mit einem WLAN-Laut­spre­cher zu tun hatte, sollte vor allem wissen, dass die Geräte ohne klas­sische Fern­bedie­nung auskommen. Die Steue­rung läuft primär über eine App des Herstel­lers, die man auf seinem Smart­phone oder Tablet instal­liert.

Stereo ist möglich

Sonos Five

Foto/Logo: Sonos, Montage: teltarif.de Außerdem liefert ein WLAN-Laut­spre­cher prin­zipiell erst einmal nur Mono-Klang. Zwar bieten einige Hersteller internes Stereo an: Sie haben mehrere Laut­spre­cher einge­baut, womit tatsäch­lich ein Stere­oklang erzeugt werden kann. Um den aus einer Box wahr­zunehmen, müsse man aber sehr nah an der Box dran sein, erklären die Experten.

Deut­lich inter­essanter sei da die Option, zwei Boxen desselben Modells per App zu einem Stereo-Paar zu verbinden - ein Feature, das fast alle getes­teten Hersteller anbieten. Glei­ches gilt für die Multi­room-Funk­tion, mit deren Hilfe die Musik in mehreren Räumen gleich­zeitig ohne Zeit­ver­satz abge­spielt werden kann.

Boxen für die Steck­dose

Die getes­teten Laut­spre­cher sind dazu gedacht, Anlagen zu ersetzen und müssen bis auf eine Ausnahme in jedem Fall an die Steck­dose. Wer auf der Suche nach einer mobilen Lösung für unter­wegs ist, muss sich laut Stif­tung Waren­test nach den deut­lich klei­neren - und klang­lich schwä­cheren - Blue­tooth-Boxen mit Akku umsehen.

Test­sieger wurde die 520 Euro teure Sonos Five (Note 1,7), gefolgt von der Bowers & Wilkins Forma­tion Flex (Note 2,2) für 450 Euro und der mit 173 Euro vergleichs­weise güns­tigen Music­cast 20 von Yamaha (Note 2,4).

Die Waren­test-Note "gut" erreichten auch noch die 380 Euro teure Denon Home 250 sowie als einzige Box mit Sprach­assis­tent die 630 Euro teure Harman Kardon Cita­tion 500 (jeweils Note 2,5).

