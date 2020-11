Stiftung Warentest kürt das beste Smartphone 2020

Die Stif­tung Waren­test hat in ihrer aktu­ellen Ausgabe Smart­phones unter die Lupe genommen, und die Geräte in verschie­denen Kate­gorien bewertet.

Eine Möglich­keit ist der Blick in die aktu­elle Ausgabe der Stif­tung Waren­test (12/2020). Die unab­hän­gige Verbrau­cher­orga­nisa­tion hat zahl­reiche Smart­phone-Modelle sämt­licher Sparten - von Premium- über Mittel- bis zur Einstei­ger­klasse geprüft und natür­lich auch Test-Sieger gekürt.

Test-Sieger, verschie­dene Kate­gorien

Bild: teltarif.de Im Jahr 2020 haben die Tester insge­samt 77 Smart­phone-Modelle geprüft. In der Weih­nachts­aus­gabe von Stif­tung Waren­test werden einige Modelle in verschie­dene Kate­gorien sortiert, beispiels­weise "Beste Smart­phones", "Beste Kameras" und "Güns­tige Gute". Zu den besten Smart­phones gehören aktu­elle Modelle von Samsung wie das Galaxy Note 20 Ultra 5G, das ein gutes Quali­täts­urteil bekommen hat. Für ein solches Premium-Modell muss man aller­dings auch tief in die Tasche greifen (UVP: ab 1266 Euro).

Eben­falls gut abge­schnitten hat das Mi 10 Lite des chine­sischen Konzerns Xiaomi, das mit einem Preis von knapp über 300 Euro beispiels­weise deut­lich güns­tiger zu haben ist als aktu­elle Ober­klasse-Flagg­schiffe von Samsung.

Die neuen iPhones der 12er-Serie fallen aus dem Test­katalog von Stif­tung Waren­test nicht gänz­lich raus, die Tests von iPhone 12 und iPhone 12 Pro liefen bei Redak­tions­schluss noch, wie die Tester mitteilen. So sind zu Apples neuen Smart­phones nur erste Einschät­zungen drin. Demnach ist mit einer guten bis sehr guten Qualität zu rechnen.

Alle Infor­mationen und Ergeb­nisse des Smart­phone-Tests 2020 finden Sie nach kosten­pflich­tiger Frei­schal­tung auf der Webseite von Stif­tung Waren­test oder in der Print-Ausgabe im Zeit­schrif­ten­handel. In der Daten­bank sind zudem nicht nur die aktu­ellen Tests abrufbar, sondern auch Ergeb­nisse früherer Unter­suchungen von insge­samt 373 Smart­phone-Modellen.

Wir beschäf­tigen uns eben­falls mit dem Test von Smart­phones. Kürz­lich schickten wir das iPhone 12 mini ins Prüf­labor. Unsere Eindrücke zum Apple-Smart­phone lesen Sie in einem ausführ­lichen Test­bericht.