Stiftung Warentest: Telekom-Netz nur knapp vorne

In Sachen "Test" ist die Stif­tung Waren­test eine Insti­tution. Nach fünf Jahren Pause wurden wieder die Mobil­funk­netze von Telefónica (o2), Telekom und Voda­fone getestet, aber nicht in der Bahn.

Wenn es um Tests geht, denken viele an die Stif­tung Waren­test. Aktuell hat die Stif­tung die Mobil­funk­netze in Deutsch­land getestet. "Auf der Suche nach dem besten Hand­ynetz zeigt unser Test: 5G ist noch kein Stan­dard, schnelles Surfen klappt trotzdem."

Im Test: Telefónica, Telekom und Telekom

Die Waren­tester unter­suchten o2, Telekom und Voda­fone im Vergleich und stellten fest, dass Funk­löcher, Gesprächs­abbrüche und Ruckel­videos im Mobil­funk nerven können.

4000 Straßenkilo­meter wurden in Mess­fahr­zeugen herunter gespult: In Städten, auf dem Land und auf Auto­bahnen. Die Tester surften mit jedem der drei aktuell aktiven Netz­betreiber, also o2 (von Telefónica), Telekom und Voda­fone vollauto­matisiert, so wie es die Tester von Connect oder Chip und vielen anderen Medien auch tun. Für Waren­test wurden mehr als 5000 Tele­fonate geführt, etwa 1770 pro Anbieter.

Alle drei Anbieter gleich gut?

Bei der Stiftung Warentest liegen die drei aktiven Mobilfunknetze nahe beieinander. In Zügen wurde nicht getestet.

Grafik: Stiftung Warentest Nur drei Tele­fonate brachen den Waren­tes­tern auf ihren Fahrten ab – alle bei Telefónica (o2). Im letzten Test vor fünf Jahren wurden die Waren­tester noch 115 Mal unter­bro­chen, und das auf alle drei Anbieter ungleich verteilt. Die Waren­tester sehen dieses Mal einen Fort­schritt auch beim Surfen: Die Daten seien schneller geworden.

Bei vergleich­baren Mobil­funk­kosten gebe es "mehr Leis­tung als noch 2017". Und die Tester haben strenger bewertet: Alle drei Anbieter hätten gut abge­schnitten. Knapp vorn lag die Telekom.

Telekom bleibt knapp an der Spitze

"Die Telekom behauptet den Spitzen­platz, wenn auch knapp". Als besten Konkur­renten haben sie Voda­fone ausge­macht, knapp dahinter lag o2 (von Telefónica). Dieser Anbieter habe im Vergleich zum Test 2017 deut­lich aufge­holt.

Die Waren­tester geben Entwar­nung für den Geld­beutel: "Ein neues Handy mit 5G für mobile Daten ist in den nächsten ein bis zwei Jahren nicht unbe­dingt nötig: Das 4G-Netz ist alltags­tauglich und das neue 5G-Netz noch lange nicht fertig."

Dass Mobil­funk besser als beim letzten Test 2017 geklappt hat, führt die Stif­tung auf den poli­tischen Druck zurück. LTE (4G) habe im letzten Jahr so richtig Fahrt aufge­nommen, jedoch erst nachdem die Bundes­netz­agentur alle Netz­betreiber, vor allem Telefónica (o2) "ener­gisch gemahnt" hatte, ihre 2015 einge­gangenen Verpflich­tungen endlich einzu­halten.

Heute bildet 4G/LTE das Rück­grat des Mobil­funks in Deutsch­land. Das habe vor allem die Mobil­funk-Netz­abde­ckung verbes­sert. UMTS, das Mobil­funk­netz der 3. Gene­ration, wurde abge­schaltet. Die Frequenzen stehen nun für die effi­zien­teren Mobil­funk­stan­dards LTE und 5G zur Verfü­gung. Somit kommt Waren­test zu dem Schluss, es "kommen mehr Daten auf die Handys."

Bei 5G liegt die Telekom klar vorne

Beim neuen Mobil­funk­netz 5G beschei­nigen die Tester der Telekom "am weitesten fort­geschritten" zu sein. "Das deut­sche Unter­nehmen hat das beste Hand­ynetz – sowohl im städ­tischen wie auch im länd­lichen Bereich."

Alle drei Anbieter bauten ihre Mobil­funk­netze mit 5G-Technik aus. Beson­ders bei o2 seien Präfe­renzen geworden: Erst die Städte, dann das Land. Die Frage, welches Hand­ynetz das beste ist, beant­wortet sich auch nach der Region: Wer über­wiegend in einem urbanen Umfeld unter­wegs ist, könne getrost o2 nutzen, im länd­lichen Bereich sind Telekom und Voda­fone besser. Test­sieger im Vergleich der Stif­tung Waren­test ist die Telekom, sowohl in der Stadt als auch auf dem Land.

Keine Züge getestet

Was die Stif­tung bewusst nicht getestet hat, ist die Netz­abde­ckung in Zügen. Immerhin bieten immer mehr Züge WLAN an, neuere haben sogar für Mobil­funk durch­lässige Fens­terscheiben. Da die Umstel­lung der Züge noch voll im Gange sei, gäbe ein Netz­test zurzeit ein nur verzerrtes Bild.

Ein Test des neuen Netzes von 1&1 war auch noch nicht möglich. Für Waren­test ist dieser Anbieter schon 2021 gestartet, aber seine Sender laufen noch gar nicht. Erst wenn 1&1 sein eigenes Funk­netz flächen­deckend an den Start gebracht habe, soll es auch getestet werden können.

Einige Mess­werte

Schaut man sich die Mess­werte der Waren­tester genauer an, wird das Gesamt­bild klarer: Beim Down­load hat sich die Telekom von 32 auf 121 MBit/s verbes­sert (2017 zu 2021), Voda­fone von 19 auf 89 und o2 von 9 auf 70 MBit/s, die Telekom bleibt also klar an der Spitze.

Bei der Netz­abde­ckung habe o2 vor allen Dingen in Städten aufge­holt. In der Summe der Test­ergeb­nisse liege o2 "nur noch wenige Zehn­tel­noten hinter den Konkur­renten Telekom und dem briti­schen Anbieter Voda­fone". Im Test 2017 war o2 mit "befrie­digend" auf Platz 3 gelandet.

o2 könnte besser sein, wenn der 5G-Netz­ausbau nicht so weit zurück­läge. Inner­städtisch "liegen die Spanier beim Ausbau des 5G-Mobil­funk­netzes sogar vor Voda­fone auf Platz zwei". Ein Eindruck den man oft auch in Nutzer­foren gewinnen kann.

Es gibt noch Funk­löcher

Waren­test legt den Finger in die Wunde: "In Deutsch­land gibt es noch immer weiße Flecken ganz ohne Funk­netz." Und wenn es Netz gibt, dann kann das oft nur eines von dreien sein. Für den Kunden ist das unter Umständen unprak­tisch, wenn ausge­rechnet das "falsche" Netz zu empfangen ist.

Wie wurde getestet?

Der ausge­wer­tete Prüf­zeitraum lag schon im November 2021.

Für die Messungen inner­halb von Städten fuhren Test­personen in 14 Groß­städten (Berlin, Düssel­dorf, Frank­furt am Main, Frei­burg im Breisgau, Hamburg, Hannover, Kiel, Köln, Leipzig, Magde­burg, München, Nürn­berg, Rostock und Stutt­gart) mehre Stunden auf Haupt­verkehrs- und Wohn­straßen. In Berlin, München, Hamburg und Köln wurden zusätz­lich "ausge­wählte Hotspots" bewertet.

Außer­halb der Städte wurden 4000 Kilo­meter über Auto­bahnen und Land­straßen in Deutsch­land abge­fahren. Zum Einsatz kamen SIM-Karten aus Verträgen, die verdeckt in Shops der Netz­betreiber abge­schlossen worden waren. Die verwen­deten Smart­phones waren auf die jeweils beste verfüg­bare Funk­technik (5G, LTE, GSM) einge­stellt. Auf allen Mess­touren lief zusätz­lich ein reiner Frequenz-Scanner mit, der pro Netz konti­nuier­lich die Signal­stärke der drei mögli­chen Funk­technologien (2G, 4G, 5G) erfasste.

Internet mit 70 Prozent

Über jedes Mobil­funk­netz baute jeweils ein Smart­phone des Typs Samsung Galaxy S21+ 5G-Daten­verbindungen auf. Mehrere mobile Internet­seiten wurden aufge­rufen, der http-Down­load einer 5 Mega­byte großen Datei gestartet, ferner einen http-Upload einer 2 Mega­byte großen Datei. Als nächste wurde ein YouTube-Video-Stream abge­rufen und ein Bild auf Face­book hoch­geladen. Bewertet wurden Erfolgs­quoten, mitt­lere Daten­raten, Über­tragungs­zeiten und Video­qualität, beispiels­weise das Ruckeln.

Tele­fonieren: 30 Prozent

Pro Netz­betreiber führten die Tester je zwei Samsung Galaxy S10 mit, die unter­einander etwa alle drei Minuten ein rund zwei­minü­tiges Tele­fonat führten. Dabei wurden breit­ban­dige Sprach­aufnahmen über­tragen. Sie bewer­teten bei normalen Tele­fonaten und WhatsApp-Calls den Anteil der erfolg­reich been­deten Anrufe, die Zeit des Rufauf­baus sowie die gemes­sene Sprach­qualität.

Das Quali­täts­urteil

Die Stif­tung Waren­test vergibt der Münchner Telefónica (o2) ein Quali­täts­urteil "Gut" mit 1,9 auf der Noten­skala, das Internet wurde mit 2,1 bewertet, (Sprach-)Tele­fonie wurde mit 1,3 ("Sehr gut") bewertet. Der deut­schen Filiale der briti­schen Voda­fone vergaben die Waren­tester beim Tele­fonieren die Note 1,2, beim Internet eine 1,9 und beim Quali­täts­urteil eine 1,7. Der Sieger Telekom landete auf 1,2 beim Tele­fonieren, 1,8 beim Internet und 1,6 in der Gesamt­wer­tung und ist damit Sieger.

Eine Einschät­zung (von Henning Gajek)

Mancher Leser würde sich wünschen, wenn die Tester doch einmal bei ihm oder ihr daheim vorbei kämen, da könnten die Test-Ergeb­nisse drama­tisch anders aussehen.

Es scheint auch stark von der Region abzu­hängen. Es gibt Gegenden, wo Voda­fone der Konkur­renz in Punkto Netz­abde­ckung weit voraus liegt, beispiels­weise in Bran­den­burg oder Meck­len­burg-Vorpom­mern. Dann kann es Regionen geben, wo o2 besser versorgt als die großen Anbieter. Mit der Einfüh­rung von MOCN (dem gemein­samen Nutzen einer Sende­sta­tion) wird sich dieses Bild insge­samt etwas ausge­wogener darstellen.

Wer immer noch in einem Funk­loch lebt, sollte sich zu Wort melden, beispiels­weise in unserem Forum. Wo Funk­löcher nicht öffent­lich thema­tisiert und disku­tiert und dann am Ende auch gestopft werden, tut sich so schnell wohl nichts.