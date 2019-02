Steve Wozniak sorgt sich um Apples fehlendes Foldable

Steve Wozniak im Interview mit Bloomberg Auch Apple-Mitbe­gründer Steve Wozniak verfolgte die zuletzt vorge­stellten Smart­phone-Neuheiten gespannt – kriti­siert jedoch, dass ein falt­bares Modell der Kali­for­nier fehlt. In einem Inter­view äußerte sich der Compu­ter­in­ge­nieur über die Entwick­lung des iPhone-Schöp­fers. Apple habe diverse Inno­va­tionen gebracht, sei aber nicht führend in Gebieten wie falt­baren Handys. Er bezieht sich dabei auf das Samsung Galaxy Fold und das Huawei Mate X. Die Zukunft Apples sieht Wozniak aller­dings opti­mis­tisch, da sich der Konzern in vielen Projekten außer­halb des iPhone-Marktes nieder­ge­lassen habe.

Apple-Urge­stein will ein falt­bares Smart­phone

Mit Apple verbindet Steve Wozniak eine bewegte Vergan­gen­heit, der US-Ameri­kaner hat viel Herz­blut in das Unter­nehmen gesteckt. Entspre­chend sorgt er sich um den rasanten Fort­schritt der Konkur­renz. Mit der Nach­rich­ten­agentur Bloom­berg führte Wozniak ein kurzes Inter­view, in dem er sich unter anderem zu falt­baren Mobil­ge­räten äußerte. „Apple ist bereits eine lange Zeit führend in Berei­chen wie Touch ID, Face ID und einfa­cher Bezah­lung mit dem Handy“, gibt er zu Proto­koll. Anschlie­ßend merkt er jedoch an: „Sie sind nicht führend in Berei­chen wie den falt­baren Smart­phones, und das besorgt mich, denn ich möchte unbe­dingt ein falt­bares Smart­phone haben.“ Bloom­berg verweist außerdem darauf, dass Apple im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahr 15 Prozent weniger iPhone-Einnahmen hatte. Ein Resultat mangelnder Inno­va­tionen?

Wozniak sieht zuver­sicht­lich in Apples Zukunft

Der Program­mierer äußerte sich aber auch positiv zum kali­for­ni­schen Konzern. „Sie verzweigen sich, deshalb waren viele ihrer Geschäfte sehr gut.“, so Wozniak. Apple habe mit dem iPhone Erfolg, aber lange Zeit sei dies ihr Haupt­ge­schäft gewesen. Mit den Ambi­tionen im Fernseh-Segment ist der Kali­for­nier jedoch nicht voll­ends zufrieden. Aktuell bevor­zugt er noch my Roku anstatt Apple TV. Wozniak wartet ab, bis Apple sein TV-Angebot erwei­tert hat. Im knapp zehn­mi­nü­tigen Video des Bloom­berg-Inter­views kamen auch andere Firmen ins Gespräch. So erklärt Wozniak beispiels­weise, dass er nach Mark Zucker­bergs Aussage vor dem Kongress den Respekt vor ihm verlor. Start-up-Unter­nehmen, Kryp­to­wäh­rungen und die künst­liche Intel­li­genz werden eben­falls im Gespräch aufge­griffen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (2)