Vodafone-Kunden: Deutsche Küsten beliebter als Berge

Jedes Jahr veröf­fent­licht Voda­fone eine kleine Hitpa­rade der Urlaub­ziele ihrer Kunden. Die Auswer­tung des über­tra­genen Mobil­funk-Daten­volu­mens lässt Rück­schlüsse auf die belieb­teste Feri­enre­gionen zu. So hat Voda­fone heraus­gefunden, dass die Urlauber wieder vermehrt im Ausland unter­wegs sind, mit Schwer­punkt Südeu­ropa wie Italien oder Spanien, wo Voda­fone eigene Netze betreibt.

In Deutsch­land ist die Ostsee die belieb­teste Feri­enre­gion und "Handy-Hoch­burg Deutsch­lands 2021". Das am Fuße der Alpen liegende Allgäu fällt bei Voda­fone zurück.

Sand­burgen statt Höhen­burgen

Statt roman­tischer Höhen­burgen wie sie an Rhein und Mosel zu finden sind, reizte die Voda­fone-Kund­schaft lieber die Sand­burgen an der Ostsee. Dies zeigt eine Auswer­tung des Sprach- und Daten­volu­mens im Voda­fone Mobil­funk­netz während der Sommer­ferien in den belieb­testen deut­schen Feri­enre­gionen. Vodafone Kunden fahren im Urlaub lieber ans Meer. Die Ostsee scheint bevorzugt zu werden.

Grafik Vodafone Den zweit­größten Anstieg beim Daten­ver­kehr verzeichnet Ostfries­land, danach folgen die benach­barten Nord­see­gebiete. Das Allgäu, im letzten Jahr noch die Region mit dem stärksten Daten­zuwachs, landet dagegen nur im Mittel­feld. Während noch vor zwölf Monaten das Gesamt­daten­volumen in der Urlaubs­zeit deutsch­land­weit um neun Prozent gestiegen ist, hat es nun zu den Ferien hin sogar leicht abge­nommen. Denn es haben wieder mehr Menschen ihren Urlaub im Ausland verbracht.

Virus warf Urlaubs­pla­nungen um

Guido Weiss­brich, Netz-Chef bei Voda­fone: „Im vergan­genen Jahr hat das Coro­navirus die Urlaubs­pla­nung vieler Menschen umge­worfen. Insbe­son­dere die Wander­urlaube mit viel Abstand in den Bergen und an Seen waren beliebt. In diesem Jahr wollten die Deut­schen vor allem wieder ans Meer, im Inland wie im Ausland. An der Handy-Hoch­burg Ostsee stieg die über­tra­gene Daten­menge um satte 61 Prozent. Auf den Ostfrie­sischen Inseln verzeichnen wir ein Plus von 50 Prozent und in der benach­barten Nord­see­region lag der Zuwachs bei 29 Prozent.“

In der Ostsee­region ist das Daten­volumen in den Kreisen Vorpom­mern-Rügen und Vorpom­mern-Greifs­wald gestiegen. In der Nord­see­region liegen die Inseln Spie­keroog, Wanger­ooge, Cuxhaven und Sylt vorne. Im Süden Deutsch­lands sind die Top drei die Kreise Garmisch-Parten­kir­chen, Ober­allgäu mit Oberst­dorf und Füssen und Pfronten im Ostallgäu.

Roaming nimmt wieder zu

Während die Auswir­kungen der Corona-Pandemie im vergan­genen Jahr den Roaming-Daten­ver­kehr stagnieren ließen, legt das dies­jäh­rige Roaming stark zu. Ein Blick in den August zeigt, dass in diesem Jahr bei Urlau­bern Südeu­ropa verstärkt im Fokus lag. Am meisten Daten­ver­kehr verzeich­nete Voda­fone in diesem Jahr in Italien. Es folgen Kroa­tien, Öster­reich, Spanien und die Türkei. Im letzten Jahr hatten Urlauber Spanien und die Türkei eher gemieden und die Nieder­lande und Öster­reich als Reise­ziele bevor­zugt. In der Türkei und auch in Schweden hat sich der Roaming-Daten­ver­kehr nun sogar verdrei­facht.

Hinter­grund zur Auswer­tung

Für die inner­deut­sche Auswer­tung hat Voda­fone für 2021 einen vier­wöchigen Zeit­raum vor Beginn der Sommer­ferien (19.4. bis 19.5.) und eine ebenso lange Zeit­spanne inner­halb der Feri­enzeit (30.6. bis 30.7.) betrachtet. Unter­sucht wurden Ostsee-Regionen in Meck­len­burg-Vorpom­mern (u. a. Rügen, Usedom, Greifs­wald mit einem Zuwachs von 91 Prozent) und in Schleswig-Holstein (u. a. Timmen­dorfer Strand, Schar­beutz, Fehmarn, Kiel, Eckern­förde, Damp und Plön mit einem Zuwachs von 40 Prozent).

Für die Nord­see­küste gingen Ostfries­land (Inseln und Fest­land mit einem Zuwachs von 50 Prozent) und Gegenden in Nord­fries­land (u. a. Sylt, St. Peter-Ording, Husum und Amrum mit einem Zuwachs von 29 Prozent) ins Rennen.

Im Binnen­land wurden die südli­chen Feri­enre­gionen Ober­allgäu (+15 Prozent), Ostallgäu (+10 Prozent), Bodensee (+24 Prozent), Garmisch-Parten­kir­chen (+26 Prozent) und Berch­tes­gaden (+15 Prozent) betrachtet. Der Harz und die Meck­len­bur­gische Seen­platte waren weitere Regionen, hier lag das Wachstum bei rund zehn Prozent. Für die Auswer­tung hat Voda­fone das Daten­volumen an den Mobil­funk­sta­tionen in den Feri­enre­gionen analy­siert.

Eine Einschät­zung von Henning Gajek

Diese Statistik zeigt, was man mit Daten alles anstellen kann. Die Mobil­funker wissen nun, wo sie mit verstärktem Traffic rechnen müssen und können dort mit mehr Kapa­zität oder neuen Sendern "nach­steuern". Die Frem­den­ver­kehrs­indus­trie wird sich um die Bereit­stel­lung weiterer Betten und Ange­bote kümmern.

Die Statistik hat aber auch Schwä­chen. Wo die Netz­ver­sor­gung noch nicht so ideal ist (an der Nord- und Ostsee­küste berichten uns Leser von einigen schwach oder nicht versorgten Orten und Abschnitten), kann das Daten­volumen kaum steigen. Voda­fone ist bundes­weit dabei, sein Netz auszu­bauen, aber es gibt immer noch sehr viel zu tun. Und wie Voda­fone Deutsch­land Technik Chef Gerhard Mack richtig fest­stellt: "Ein Netz ist niemals fertig".

Falls Sie mit einem Android-Gerät in Urlaub fahren wollen, die neue Version 12 gibt's erst im Oktober - viel­leicht passend zu den Herbst­ferien.