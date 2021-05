STARZPLAY ab sofort auf MagentaTV

In Killing Eve jagt Eve Polastri (Sandra Oh) die Auftragsmörderin Vilanelle (Jodie Comer)

Foto: BBC America/STARZPLAY Für Kunden von MagentaTV der Deut­schen Telekom gibt es ab sofort eine neue Strea­ming-Option: STARZPLAY ist für 4,99 Euro im Monat per App auf MagentaTV verfügbar. Der Strea­ming-Dienst ist vor allem für seine Origi­nals bekannt und konnte bislang auch als eigenes Angebot bzw. über Partner wie Amazon, Apple oder Rakuten TV abon­niert werden.

Güns­tiger als Konkur­renz

Foto: BBC America/STARZPLAY STARZPLAY gehört aktuell mit einem Monats­preis von 4,99 Euro insge­samt zu den güns­tigsten Strea­ming-Diensten auf dem deut­schen Markt. Aller­dings ist das Spiel­film- und Seri­enan­gebot insge­samt kleiner und Nutzer müssen im Gegen­satz zu Konkur­renten wie Disney+ oder auch Sky in der Regel auf aktu­elle Block­buster verzichten. Gezeigt werden vor allem STARZ Origi­nals und ältere Lizenz­pro­duk­tionen, derzeit wirbt der Anbieter beispiels­weise mit der Serie "The Girl­friend Expe­rience" von Steven Soder­bergh sowie der eben­falls provo­kanten Serie "Blind­spot­ting", welche vom gleich­namigen Film inspi­riert wurde.

"Die Part­ner­schaft mit der Deut­schen Telekom, einem der führenden Tele­kom­muni­kati­ons­unter­nehmen in Europa, ist eine groß­artige Gele­gen­heit für STARZPLAY, unsere Markt­sät­tigung zu erhöhen und noch mehr Abon­nen­tinnen und Abon­nenten Zugang zu unserer umfang­rei­chen Biblio­thek an Origi­nal­serien und kura­tierten Inhalten zu geben", sagt Superna Kalle, Execu­tive Vice Presi­dent Inter­national Digital Networks bei STARZ Inc. "Wir freuen uns darauf, unsere Bezie­hung zu den deut­schen Zuschaue­rinnen und Zuschauern über die Deut­sche Telekom zu vertiefen, die dafür bekannt ist, mit starken Part­ner­schaften erfolg­reich zu sein und ihren Abon­nenten exklu­sive Inhalte anzu­bieten."

Wachstum in Europa

Erst kürz­lich hatte STARZPLAY ange­kün­digt, in seinen Kern­märkten weiter wachsen zu wollen. Das gilt beson­ders für Europa, wo der Dienst bereits mit vielen Part­ner­schaften vertreten ist. Dabei wurden auch Preis­erhö­hungen ausge­schlossen: "Wir sind mit dem aktu­ellen Angebot zufrieden und sind der Meinung, dass unser Preis­niveau gemessen am Quali­täts­ver­spre­chen - unter­halb des Preises von Strea­mern auf breiter Basis - die Verbrau­cher anspricht. Wir haben daher keine Pläne, in naher Zukunft Ände­rungen an unserer Preis­gestal­tung vorzu­nehmen", so Kalle.

Einige der bekannten STARZ-Serien, wie zum Beispiel "Power", waren in der Vergan­gen­heit über andere Anbieter verfügbar. So konnte man diese beispiels­weise auch bei der Strea­ming-Platt­form Joyn von ProSiebenSat.1 abrufen. Darüber hinaus können auch Kunden von Amazon Prime den Dienst als "Prime Channel" für eben­falls 4,99 Euro hinzu­buchen. Gele­gent­lich gibt es hier Rabatt­ange­bote, zudem einen 14-tätigen und kosten­losen Test­zeit­raum.

Lohnt sich das Angebot?

Inter­essant ist STARZPLAY vor allem für Zuschauer, die sich mehr für Nischen­pro­duk­tionen abseits der großen Block­buster inter­essieren. Es gibt insbe­son­dere ein durchaus breites Angebot an Thriller- und Suspense-Serien für erwach­senes Publikum. Darüber hinaus finden sich im Katalog viele bekannte, aber eher ältere Spiel­filme der großen Holly­wood-Studios. STARZPLAY ist ein Strea­ming-Dienst des Holly­wood­stu­dios Lions­gate, weshalb sich dort auch vornehm­lich dessen Produk­tionen finden.

Wer sich jedoch mehr für vergleichs­weise aktu­elle Block­buster inter­essiert, sollte sich alter­nativ die Ange­bote von Amazon Prime Video oder Disney+ anschauen. Hier fallen monat­lich 7,99 Euro respek­tive 8,99 Euro an. Dafür gibt es jedoch einen wesent­lich umfang­rei­cheren Katalog, unter anderem z.B. alle wich­tigen Filme und Serien aus dem Marvel- und Star Wars Universum. Mit The Flight Atten­dant hatte Prime Video kürz­lich sogar eine aktu­elle Serie von HBO Max im Programm.

