500 Euro: Scheuer fördert deutsche Starlink-Kunden

Internet per Satellit ist eine Alter­native in Gegenden ohne anderen Breit­band-Zugang. Seit wenigen Monaten füllt Star­link dies­bezüg­lich eine wich­tige Lücke. Die Bundes­regie­rung will nun Kunden in länd­lichen Gebieten fördern.