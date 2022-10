Starlink Flat High Performance: Mobiles Wohnmobil-Internet

SpaceX hat mit dem Produkt Star­link Flat High Perfor­mance ein beweg­liches Satel­liten­internet für Wohn­mobile vorge­stellt. Das Angebot soll eine schnelle Verbin­dung mit geringer Latenz bieten, sofern eine aktive Abde­ckung vorhanden ist. Ab Dezember 2022 soll der Service in ausge­wählten Märkten starten. Da es bereits eine deut­sche Produkt­seite gibt, dürfte der Dienst auch hier­zulande einge­führt werden. Um Ihr Wohn­mobil während der Fahrt fit für den Daten­ver­kehr zu machen, müssen Sie aller­dings tief in die Tasche greifen. Die neue Satel­liten­schüssel kostet umge­rechnet 2500 Euro.

Star­link bringt neues Wohn­mobil-Angebot

Flat High Performance in Betrieb

SpaceX Über das US-ameri­kani­sche Tech­nik­portal TheVerge wurden wir auf einen inter­essanten Tweet von SpaceX aufmerksam. Elon Musks Unter­nehmen bereitet die Flat High Perfor­mance vor, welche für den bewegten Einsatz an Wohn­mobilen konstru­iert wurde. Bestellen lässt sich das Paket schon jetzt. Die Auslie­ferung beginnt ab kommenden Dezember. Der Betreiber bewirbt das Angebot folgen­der­maßen: „Die neue Flat High Perfor­mance Star­link ermög­licht es Benut­zern, während der Fahrt High­speed-Internet mit geringer Latenz zu genießen“ Sofern ein weites Sicht­feld vorhanden ist, kann die Flat High Perfor­mance eine Verbin­dung zu mehreren Satel­liten für eine fort­bestehende Konnek­tivität herstellen.

Flat High Perfor­mance wird teuer

SpaceX merkt an, dass die Satel­liten­schüssel äußerst robust ist und auch rauen Umge­bungen wider­steht. Außerdem sei sie für eine dauer­hafte Befes­tigung am Vehikel konzi­piert. Den Stan­dard Star­link für Wohn­mobile hat das Unter­nehmen bereits im Port­folio. Dieser eignet sich aller­dings nicht für den Betrieb während der Fahrt. Wenn Sie Inter­esse haben, können Sie besagtes Produkt 30 Tage lang testen.

Ob und wann das mobile Satel­liten­internet für Wohn­mobile nach Deutsch­land kommt, bleibt abzu­warten. Beim verfüg­baren statio­nären Paket müssen Camping­urlauber einmalig 629 Euro und 124 Euro monat­lich einplanen. Deut­lich teurer wird die Flat High Perfor­mance. In den USA ist das Produkt schon vorbe­stellbar und geht mit einem Hard­ware­zuschlag in Höhe von 2500 US-Dollar einher. Hinzu kommen Versand­kosten in Höhe von 50 US-Dollar, was nach derzei­tigem Wech­sel­kurs knapp 50 Euro entspräche. Die Grund­gebühr ist iden­tisch zu jener des Stan­dard-Wohn­mobil-Setups.

In Europa hat Star­link eine ordent­liche Geschwin­dig­keit.