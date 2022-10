Hoher Daten-Verbrauch in Handy-Netzen - die Gründe

Mit dem Wegfall der coro­nabe­dingten Restrik­tionen 2022 zog der mobile Daten­hunger bei Verbrau­chern und Unter­nehmen noch einmal deut­lich an. Das belegen aktu­elle Zahlen der drei Netz­betreiber.

Der Daten-Verbrauch über die Handy-Netze wächst weiter

picture alliance/dpa Das rasante Daten­wachstum in den deut­schen Mobil­funk­netzen hat sich in diesem Jahr fort­gesetzt.

Das o2-Netz von Telefónica trans­por­tierte in den ersten neun Monaten etwa 2,5 Milli­arden Giga­byte und damit 50 Prozent mehr als im Vorjah­res­zeit­raum, wie das Unter­nehmen in München mitteilte. Den glei­chen prozen­tualen Zuwachs hatte Telefónica bereits 2021 verzeichnet. Die Telekom meldete eben­falls ein Daten­wachstum von 50 Prozent im bishe­rigen Jahres­ver­lauf, bei Voda­fone lag das Plus bei 34 Prozent. Der Daten-Verbrauch über die Handy-Netze wächst weiter

picture alliance/dpa

Das sind die Gründe für das Wachstum

"Mit dem Wegfall der coro­nabe­dingten Restrik­tionen 2022 zieht der Daten­hunger bei Verbrau­chern und Unter­nehmen noch einmal deut­lich an", sagte Telefónica-Deutsch­land­chef Markus Haas. "Endver­brau­cher nutzen etwa zuneh­mend Strea­ming-Services, Unter­nehmen setzen immer mehr auf vernetze Maschinen sowie virtu­elle Treffen für Mitar­bei­terinnen und Mitar­beiter."

Eine Rolle spielt zudem, dass 5G immer mehr genutzt wird. Der Ausbau dieses Funk­stan­dards kommt in Deutsch­land gut voran.

Der wöchent­liche Netz­ausbau-Bericht von teltarif.de zeigt: Es gibt weiterhin noch viel zu tun. Es wird besser, aber es bleiben noch viele weiße Flecken.