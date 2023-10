Google-Equiano-Kabel: St. Helena über Glasfaser erreichbar

2012 wurde die Initia­tive gestartet, um die Insel St. Helena per Glas­faser erreichbar zu machen. 2021 kam das Equiano-Kabel von Google auf der Insel an. Jetzt ist es aktiv.

Bereits im Jahr 2021 war das Glas­faser­kabel von Google-Equiano auf der Insel St. Helena im Atlanktik gelandet. Die weitab gele­gene Insel St. Helena wurde durch die Verban­nung des fran­zösi­schen Kaisers Napo­leon Bona­parte welt­bekannt.

In diesen Tagen ist nun die Verbin­dung akti­viert worden. Der Bran­chen­dienst kentik.com hat einen Rück­gang der Ping­zeiten nach ".sh" (= St. Helena) von 657 ms auf 131 ms bemerkt. Das Unter­nehmen "Cloud­flare", eines der größten Content Deli­very Networks der Welt, bemerkte gestern einen 70-fachen Anstieg des Daten­ver­kehrs nach St. Helena. Offenbar sind viele Nutzer neugierig auf die neue Verbin­dung.

Lange Vorge­schichte

St. Helena ist über das Equiano-Glasfaser-Kabel (gelb) angeschlossen

Grafik: Regierung von St. Helena Dass St. Helena über­haupt ans "Internet ange­schlossen" wurde, ist dem Deut­schen Chris­tian von der Ropp zu verdanken, der im Januar 2012 eine Initia­tive ins Leben gerufen hatte. Er hatte bei briti­schen Abge­ord­neten um das Projekt geworben, hatte die Idee, Satel­liten­betreiber auf die Insel zu holen, um die Betriebs­kosten zu decken. Im Januar 2018 hatte er Google ange­spro­chen und sie dazu bewogen, eine Abzwei­gung auf die Insel zu erwägen und konnte letzt­lich auch OneWeb mit einer großen Boden­sta­tion, die inzwi­schen in Bau ist, auf die Insel bringen.

Dass es so lange gedauert hat, hängt wohl mit dem örtli­chen TK-Mono­polisten Sure South Antlantic zusammen. Noch 2017 war in ganz­sei­tigen Anzeigen in der Insel­zei­tung behauptet worden, dass das gesamte Projekt nicht machbar sei, weil sich die Insel das nie leisten könne.

Verzö­gerungen durch den Mono­polisten

Nach Auskunft des Initia­tors von der Ropp wäre das Kabel spätes­tens im Mai betriebs­bereit gewesen, aber erst vor wenigen Wochen konnte eine Eini­gung mit der Insel­regie­rung erzielt werden, welche die Grund­lagen dafür bildete, dass Sure am Wochen­ende von der bishe­rigen lang­samen Satel­liten­anbin­dung auf das neue Unter­seeglas­faser­kabel gewech­selt ist.

Ein Auslöser war vermut­lich, dass inzwi­schen rund 100 Insu­laner den Satel­liten-Dienst Star­link verwenden, obwohl SpaceX dafür gar keine Lizenz hat und demnach auf St. Helena gar keinen Dienst erbringen dürfte. Die Insel­regie­rung hatte Sure damit gedroht, die Nutzung von Star­link formal zu erlauben.

Sure lenkt ein

Daraufhin hatte Sure einge­lenkt und neue Tarife einge­führt. Die aktu­elle Verein­barung zwischen der Insel­regie­rung und dem bishe­rigen Mono­polisten Sure gilt zunächst nur 18 Monate und kann mit sechs­mona­tiger Kündi­gungs­frist verlän­gert werden. Was danach geschieht, sei immer noch offen.

Wie von der Ropp weiter berichtet, ist das Tele­fon­netz auf der Insel (Vorwahl +290) tatsäch­lich veraltet. Es gibt dort "auf der letzten Meile" ausschließ­lich Kupfer, worüber nur ADSL2+ ange­boten wird, sodass die meisten Insel­bewohner kaum über 10 MBit/s down oder 1 MBit/s upload kommen können.

Die Insel­regie­rung hatte letztes Jahr aufgrund des anhal­tenden Konflikts mit dem Mono­polisten den Aufbau eines eigenen Glas­faser-FTTH-Netzes in Auftrag gegeben. Das Projekt sei aber erheb­lich verspätet gestartet und ande­rer­seits noch völlig unklar, ob, wann und welcher Anbieter auf diesem neuen FTTH-Netz Dienste anbieten wird.

Bislang liegt das TK-Monopol beim Anbieter Sure, aus dem die Insel kaum aussteigen kann, weil die entschei­dende Klausel in den Verträgen besagt, dass die Insel­regie­rung das Netz von Sure (früher Cable & Wire­less, heute eine Tochter von Batelco, Bahrein) abkaufen muss, sollte ihr Monopol nicht verlän­gert werden. Welcher Preis für das veral­tete Netz im Ansatz zu erbringen ist, dürfte der span­nendste Punkt sein. Initiator Christian von der Ropp zu Besuch bei Lord Balfe (Mitglied es britischen Oberhauses und langjähriger Europaabgeordneter) in London

Bild: earthstation.sh

Europa schenkt Leitung mit Quasi-Flat­rate

von der Ropp kriti­siert weiter, dass auch in klei­neren Tarifen von Sure, die seit kurzem gelten, das Daten­volumen weiterhin begrenzt bleibe, obwohl die Insel das Kabel samt 100-GBit/s-Kapa­zität nach Europa vom Euro­päi­schen Entwick­lungs­fonds geschenkt bekommen habe.

Insel­regie­rung bestä­tigt Sicher­stel­lung der Tele­kom­muni­kation

Die Insel­regie­rung (SHG) bestä­tigt, dass Verhand­lungen mit Sure South Atlantic Ltd. statt­gefunden hatten, um eine Verlän­gerung der bestehenden Lizenz zu errei­chen. Als Ergebnis dieser erfolg­rei­chen Gespräche habe SHG eine Verlän­gerung des aktu­ellen Lizenz­abkom­mens mit Sure ab dem 1. Januar 2024 für einen Zeit­raum von mindes­tens 18 Monaten verein­bart. Danach werde der Vertrag vorbe­halt­lich einer sechs­mona­tigen Kündi­gungs­frist durch SHG auf unbe­stimmte Zeit verlän­gert. In der Zwischen­zeit werde Sure im Jahr 2023 die notwen­digen Inves­titionen tätigen, um den Anschluss an das Kabel zu ermög­lichen, betonte SHG.

Welche Tarife gabt es bisher?

Die alten Tarife (via Satellit) sahen 1,1 GB mit 1 MBit/s down und 0,5 MBit/s up für 15,35 Euro (13,31 St.HelenaPfund entspricht dem Briti­schen Pfund) vor. Für den größten "Gold Plus" mit 31 GB (2 MBit/s down und 0,7 MBit/s up) wurden 184 Euro verlangt. Jedes Mehr-MB stand mit 6 Cent auf der Rech­nung.

Neue Tarife via Glas­faser-Seekabel

Im "Entry/Social Tariff" sind 15 GB Volumen pro Monat enthalten mit einer Down­load­geschwin­dig­keit von 2,5 MBit/s und einem Upload von 0,5 MBit/s. Dafür werden etwa 15,34 Euro pro Monat berechnet. Der Tarif "S" enthält 30 GB (5 MBit/s down, 1 MBit/s up) und kostet 18 Pfund (20,76 Euro), bei M (60 GB) sind es 36 Pfund (41,52 Euro). Der Unli­mited-Tarif "L", der maximal 10 MBit/s down und 1 MBit/s up erlaubt, kostet 77,29 Euro, mit doppelter Down­load-Geschwin­dig­keit sind es 138,43 Euro Monat pro Monat, für Insu­laner schier uner­schwing­lich.

Nach Auskunft der Insel­regie­rung wird Sure sein Kern­netz in den nächsten sechs Monaten weiter aufrüsten, so dass gewerb­liche Kunden ab dem 1. April 2024 höhere Geschwin­dig­keiten errei­chen können. Schon früher hatten wir über die TK-Probleme auf der Insel berichtet.