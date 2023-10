Google Messages für Wear OS bietet Sprachnachrichten

Google Messages wird auf Smart­watches mit dem Betriebs­system Wear OS dank Sprach­nach­richten deut­lich besser. Über ein Sprach­wellen-Icon des Mikrofon-Buttons lassen sich nun gespro­chene Mittei­lungen mit einer Länge von bis zu 59 Sekunden aufzeichnen. Im Umkehr­schluss können natür­lich auch empfan­gene verbale Botschaften abge­spielt werden. Zuvor gab es zwar eine Tran­skrip­tion von Stimme zu Text, voll­wer­tige Sprach­nach­richten fehlten aller­dings. Manche Funk­tionen gibt es für die Audio-Mittei­lungen noch nicht. Selbst eine Laut­stär­kere­gelung suchen Anwender in Google Messages für Wear OS verge­bens.

Google Messages erlaubt Uhren-Sprach­nach­richten

Sprachnachrichten sind in Google Messages auf Wear OS nutzbar

9to5Google Das Smart­watch-Betriebs­system Wear OS kommt langsam dank neuer Apps und Funk­tionen in Fahrt. Wenn Sie eine schlaue Uhr mit dieser Platt­form, wie beispiels­weise die Pixel Watch 2 oder die Galaxy Watch 5 besitzen, lohnt sich ein Update von Google Messages. 9to5Google hat in der Beta­ver­sion 20231010_01_RC00 der Anwen­dung nämlich Sprach­nach­richten entdeckt. Zuvor ließ eine Berüh­rung des Mikrofon-Buttons ledig­lich die Umwand­lung von Sprache zu Text zu. Nun erscheint statt­dessen ein Auswahl­menü. Sie können sich zwischen der Tran­skrip­tion oder gespro­chenen Mittei­lungen entscheiden.

Aufgrund des kleinen Displays der Zeit­messer und der Tatsache, dass Wear-OS-Modelle in der Regel über einen Laut­spre­cher verfügen, bieten sich Sprach­nach­richten an. Mühse­liges Scrollen durch Text­wüsten entfällt und die Audio-Mittei­lung lässt sich bequem mit einem Knopf­druck abrufen. Leider hat es Google aber versäumt, den akus­tischen Mittei­lungen in Messages eine Laut­stär­kefunk­tion zu spen­dieren. Das Drehen an der Krone bewirkt ledig­lich ein Scrollen. Da es sich um eine Vorab­ver­sion handelt, sind ande­rer­seits fehlende Features nicht verwun­der­lich.

Unter einer Minute Aufnah­mezeit

Sprach­nach­richten können je nach Inhalt ausla­dend werden. Wer möglichst viele Infor­mationen in die Audio-Mittei­lung einbringen möchte, wird von der maxi­malen Aufnah­mezeit enttäuscht sein. Ledig­lich 59 Sekunden lang kann eine Sprach­nach­richt in Google Messages für Wear OS sein. Wieso es keine runde Minute sein darf, ist nicht bekannt. Außer dem Stoppen, Abspielen und Verwerfen gibt es auch keine Optionen. Mögli­cher­weise halten mehr Komfort­funk­tionen in einem nächsten Update Einzug.

Wir haben kürz­lich Wear OS 4 auf der Galaxy Watch 4 auspro­biert.