Alexa, Siri & Co. droht strengere Regulierung

Unter­nehmen wie Apple, Amazon und Google droht wegen ihrer Geschäfte mit digi­talen Sprach­assis­tenten eine stren­gere Regu­lie­rung durch die EU.

Wie die Euro­päi­sche Kommis­sion heute mitteilte, lassen erste Ergeb­nisse einer Markt­unter­suchung darauf schließen, dass Anbieter von Programmen wie Siri oder Alexa ihre Markt­macht zum Nach­teil der Konsu­menten und anderer Wirt­schafts­teil­nehmer nutzen könnten.

Markt­macht von Google, Amazon und Apple

So hätten Teil­nehmer der Sektor­unter­suchung die Ansicht vertreten, dass der umfas­sende Zugang zu Nutzer­daten den Unter­nehmen auch Vorteile auf anderen Märkten verschaffe. Zudem seien beispiels­weise Bedenken hinsicht­lich von Prak­tiken geäu­ßert worden, mit denen die Möglich­keit einge­schränkt werde, auf ein und demselben "intel­ligenten Gerät" unter­schied­liche Sprach­assis­tenten zu verwenden.

"In der Praxis bestimmen diese Unter­nehmen, wie unter­schied­liche Geräte und Dienst­leis­tungen mitein­ander kommu­nizieren und inter­agieren können", sagte die zustän­dige Vize­prä­sidentin Margrethe Vestager zur Markt­macht von Google, Amazon und Apple.

Der Abschluss­bericht zu der Unter­suchung soll laut EU-Kommis­sion in der ersten Jahres­hälfte 2022 veröf­fent­licht werden. Die gesam­melten Infor­mationen könnten zum Beispiel in die Bera­tungen über das geplante Gesetz über digi­tale Märkte einfließen oder aber auch für die Einlei­tung von Verfahren zur Durch­set­zung des EU-Wett­bewerbs­rechts genutzt werden. Wenn Unter­nehmen gegen die Wett­bewerbs­vor­schriften der EU verstoßen, riskieren sie Geld­bußen in Höhe von bis zu zehn Prozent ihres welt­weiten Jahres­umsatzes.

Smart Speaker sind vernetzte Lautspre­cher, die über Sprach­befehle gesteuert werden. Pioniere der Technik sind Amazon und Google, aber auch Apple, Micro­soft und Samsung sind aktiv. Beim Daten­schutz gibt es große Bedenken.