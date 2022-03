Spotify: Songs zur Warteschlange mit Wischgeste hinzufügen

Spotify lässt nun auch Android-Anwender Songs durch eine Wisch­geste zur Warte­schlange hinzu­fügen. Das Feature ermög­licht es, die tempo­räre Wieder­gabe­liste ohne ein Hantieren im Menü zu erwei­tern. Die Funk­tion wird server­seitig ausge­rollt und erreicht zunächst nur einen kleinen Nutzer­kreis. Sollten keine Fehler fest­gestellt werden, ist ein brei­teres Rollout in naher Zukunft wahr­schein­lich.

Wer Spotify im Auto nutzen möchte, könnte sich für das Gadget Car Thing inter­essieren. Dieses sorgt für eine intui­tive Bedie­nung während der Fahrt. Aller­dings ist es bislang den USA vorbe­halten.

„Swipe to Queue“ erreicht Android

„Swipe to Queue“ in Aktion

Bild: xda-developers Für iPhone-Besitzer ist „Swipe to Queue“, also das Hinzu­fügen von Titeln zur Warte­schlange per Wisch­geste, in Spotify ein alter Hut. Android-User hatten bislang bei dieser Komfort­funk­tion das Nach­sehen. Das Entwick­ler­studio zieht aber nun auch bei den Anwen­dern mit Google-Platt­form nach. Die xda-deve­lopers machen auf diese Neuig­keit aufmerksam und steuern ein passendes Video bei. Wer auf Android-Smart­phones oder -Tablets in Spotify nach inter­essanten Titeln inner­halb der Suche oder eigenen Wieder­gabe­listen Ausschau hält, kann diese mit einem Wisch nach rechts zur Warte­schlange hinzu­fügen.

Car Thing ist da – aber leider nicht bei uns

Nach der Geste erscheint beim betref­fenden Musik­stück kurz ein grünes Feld samt einem Symbol der Warte­schlange. Somit bekommt der Anwender visua­lisiert, dass das Feature aktiv ist. Außerdem wird im unteren Bild­schirm­bereich eine Bestä­tigung einge­blendet. Unter anderem in Deutsch­land und in den USA berichten Anwender, dass sie schon Zugriff auf „Swipe to Queue“ haben.

Spotify hatte vor geraumer Zeit einen Musik­player für das Auto vorge­stellt. Vor kurzem star­tete das Car Thing getaufte Gadget in den Verkauf. Zumin­dest in den USA ist das Produkt zu einem Preis von 89,99 US-Dollar erhält­lich. Car Thing lässt Fahrer und Mitfahrer die Spotify-Musik­wie­der­gabe über ein rundes Touchpad und einen 4 Zoll großen Touch­screen kontrol­lieren. Car Thing (Bildmitte)

Bild: Spotify Des Weiteren steht eine Sprach­steue­rung zur Verfü­gung. Car Thing wird via Blue­tooth mit einem Android-Smart­phone oder iPhone verbunden, welches wiederum mit dem Auto­mobil verbunden sein muss. Ob und wann Car Play nach Deutsch­land kommt, ist uns nicht bekannt.

Spotify-Konkur­rent Deezer hat indes den Preis erhöht.