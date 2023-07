Spotify: Videos in voller Länge in Planung

Einem Bericht zufolge soll Spotify die Inte­gra­tion von Videos in voller Länge planen. Damit würde der Musik-Strea­ming-Dienst eine Funk­tion anbieten, die es bereits bei Konkur­renten wie Apple Music und YouTube Music gibt. Bislang bietet Spotify beispiels­weise mit "Clips" die Möglich­keit, Videos mit einer Länge von 30 Sekunden anzu­schauen.

Spotify: neue Video­funk­tion?

Spotify soll an einer neuen Videofunktion arbeiten

Bild: picture alliance/dpa/Deutsche Presse-Agentur GmbH Spotify habe sich bislang nicht offi­ziell zu einer neuen Video­funk­tion geäu­ßert, wie das Online-Portal mysmart­price mit Verweis auf Bloom­berg berichtet. Die Infor­mation, dass der Musik-Strea­ming-Dienst aus Schweden die Inte­gra­tion von Videos in voller Länge plane, soll dem Bloom­berg-Bericht zufolge von Personen stammen, die mit der Ange­legen­heit vertraut sind. Spotify soll sich bereits mit einem Partner in Gesprä­chen befinden, das neue Feature umzu­setzen. Wann der Rollout eines solchen Features also einge­leitet werden könnte, steht noch in den Sternen.

Einem weiteren Bericht zufolge soll Spotify an einem neuen Abo-Modell arbeiten. Konkret geht es um eine Hifi-Option, die bereits vor mehr als zwei Jahren für den Musik-Strea­ming-Dienst ange­kün­digt wurde. Konkrete Details zu dem Modell sind noch nicht bekannt, auch nicht, ob Spotify in den bestehenden Abo-Modellen Preis­erhö­hungen plant. Bislang kostet ein Einzelabo beim Musik-Strea­ming-Dienst 9,99 Euro pro Monat, das Fami­lien-Abo für beispiels­weise bis zu sechs Konten kostet 14,99 Euro monat­lich.

Ende Februar hatte Spotify den "Plus"-Button einge­führt. Das Feature soll ermög­lichen, dass Nutzer Musik einfa­cher abspei­chern können. Details zum "Plus"-Button und wie Sie ihn finden, lesen Sie in einer weiteren News.

YouRadio ist eine inter­essante Mischung aus Radio­player und Musik-Strea­ming-Dienst. Wir haben die (kosten­lose) Spotify-Alter­native getestet.