"Music + Talk": Spotify launcht neues Radio-Format

Ab sofort bietet Spotify neben klas­sischem Musik­strea­ming weiteren Radio-ähnli­chen Content. Mit "Music + Talk" startet nun auch in Deutsch­land ein neues Format, in dem sich über Anchor komplette Musik­titel und gespro­chene Beiträge mitein­ander in einer Show kombi­nieren lassen.

Nach einer Test­phase im Jahr 2020 sei die Funk­tion ab sofort in 15 weiteren Märkten verfügbar, darunter Deutsch­land, Argen­tinien, Brasi­lien, Chile, Frank­reich, Indien, Indo­nesien, Italien, Japan, Kolum­bien, Mexiko, die Nieder­lande, die Phil­ippinen, Schweden und Spanien, teilt das Unter­nehmen mit.

Neue krea­tive Möglich­keiten

Spotify geht mit "Music + Talk" in Richtung Radio

Bild: Spotify Für Podcaster und Künstler bietet Music + Talk nach Angaben des Strea­ming­dienstes neue krea­tive Möglich­keiten. Sie können aus den über 70 Millionen Songs auf Spotify wählen und in selbst einge­spro­chenen Wort­bei­trägen über ihre Lieb­lings­musik reden. Für alle in der Show abge­spielten Songs erhalten die Rech­teinhaber eine Vergü­tung.

Wo Spotify über das klas­sische Radio hinaus geht, sind die Möglich­keiten zur Inter­aktion: Die Hörer können mit Music + Talk einzelne Titel genauso entde­cken, spei­chern oder mit Freunden teilen wie in einer regu­lären Play­list. Zudem können weitere Infor­mationen zu der Musik abge­rufen werden.

Bereits in den vergan­genen Monaten hat Spotify Wort und Musik bei diversen Ange­boten verknüpft, etwa bei Daily Drive oder Daily Well­ness.