Spotify Premium Duo startet in Deutschland

Spotify bietet ab sofort ein neues Abo-Modell an

Bild: Spotify Spotify bietet verschie­dene Abo-Modelle an, um in den Genuss des Musik­strea­mings über den schwe­di­schen Anbieter zu kommen. Jetzt kommt mit "Premium Duo" ein weiteres kosten­pflich­tiges Abo-Modell hinzu. Damit können sich nun zwei Personen, die in einem Haus­halt leben, die Inhalte des Premium-Abo-Modells teilen.

Neben der Einfüh­rung des neuen Abos in Deutsch­land steht das Modell in insge­samt 78 weiteren Märkten welt­weit zur Verfü­gung.

Spotify Premium Duo im Detail

Bild: Spotify Zwei Personen, die Spotify Premium Duo nutzen möchten, müssen im glei­chen Haus­halt leben. Bei der Abo-Wahl müssen also beide die gleiche Adresse angeben. Der Zugang zum Musik­strea­ming-Dienst erfolgt aber über sepa­rate Accounts - die Nutzer müssen sich also nicht die Zugangs­daten bestehend aus E-Mail-Adresse und Pass­wort teilen. Nur die Rech­nung wird als ein Doku­ment für beide Nutzer gestellt.

Zwei Personen teilen sich zwar die Kosten in Höhe von 12,99 Euro pro Monat, da es sich aber faktisch um zwei verschie­dene Premium-Zugänge handelt, können Musik, Podcasts und Co. parallel gestreamt werden.

Aufgrund der aktuell redu­zierten Mehr­wert­steuer kostet das Premium-Duo-Abo bis zum 31. Dezember 12,67 Euro, was monat­lich geteilten Kosten in Höhe von rund 6,34 Euro entspricht. Erst ab dem 1. Januar kommenden Jahres kostet das Duo-Abo rund 13 Euro pro Monat.

Neben der Frei­heit, dass beide Nutzer die Musik hören können, die sie wollen, erhalten sie mit "Duo Mix" eine perso­na­li­sierte Play­list, die aus gemein­samen Lieb­lings­songs zusam­men­ge­stellt und aktua­li­siert wird.

Wer bislang noch keinen Premium-Zugang hatte, kann mit der auser­wählten Person Premium Duo einen Monat lang testen, ohne die Grund­ge­bühr zahlen zu müssen. Nutzer, die bereits einen Premium-Account haben und in das neue Abo-Modell wech­seln wollen, können das Abo anpassen. Spotify versi­chert, dass der aktu­elle Premium-Account samt gespei­cherter Musik, Play­lists, Empfeh­lungen und Co. bestehen bleibt.

Spotify: Alle Abo-Modelle im Über­blick

Spotifys Abo-Optionen im Überblick

Bild: Spotify, Screenshot: teltarif.de Das Bild zeigt die Spotify-Abo-Modelle im Über­blick. Die darge­stellten Preise ergeben sich bereits durch die aktuell redu­zierte Mehr­wert­steuer. Bislang war es außer­halb des Family-Abos, das bis zu sechs Konten gestattet, mit "Indi­vi­dual" und "Student" nur möglich, mit einem Premium-Account auf die Musik­bi­blio­thek des Dienstes zuzu­greifen. Premium Duo erwei­tert dies nun und vereint zwei Spotify-Premium-Accounts unter einem monat­li­chen Beitrag.

Wenn drei bis sechs Personen Spotify nutzen wollen, bietet sich das Family-Abo ein. Der monat­liche Betrag ist nicht viel höher als der Preis für das Duo-Abo. Aller­dings expli­ziert Spotify in seinen zusätz­li­chen Nutzungs­be­din­gungen für Spotify Premium Family, wer dazu berech­tigt ist, das Family-Abo zu nutzen: "Um das Premium Family-Abo nutzen zu dürfen, müssen der Haupt­nutzer und die bis zu fünf (5) Inhaber von Unter­konten Fami­li­en­mit­glieder sein, die ihren Wohn­sitz an derselben Adresse haben."

