Spotify: Das kann der neue "Plus"-Button

Musik­streamer Spotify kündigt ein neues Feature an, das es leichter machen soll, Musik und Podcasts an verschie­denen Orten abzu­spei­chern. Zuvor galt das Herz­symbol als Tool, um neue Songs in der Musik­biblio­thek des Nutzers zu sichern. Jetzt wird diese Funk­tion um den Plus-Button erwei­tert, wie Spotify im News­room mitteilt.

Hinter­grund der Opti­mie­rung: Spotify habe fest­gestellt, dass das Spei­chern von Songs und Podcasts die Wahr­schein­lich­keit erhöht, dass Nutzer sie erneut hören. Der neue Plus-Button wird ab sofort für alle Nutzer ausge­rollt, die die mobile Android- oder iOS-App von Spotify nutzen.

So funk­tio­niert der neue Spotify-Plus-Button

Spotify: So funktioniert der neue Plus-Button

Bild: Spotify Statt des Herz­sym­bols gibt es jetzt in der rechten Ecke über der Abspiel­leiste des Songs ein Plus-Symbol. Klicken Sie darauf, wird ein noch nicht gespei­cherter Titel entweder in die Kate­gorie "Gefällt mir" oder "Ihre Folgen" hinzu­gefügt. Ist dies erfolgt, erscheint statt des Plus-Symbols ein grünes Häkchen. Das Ziel des gespei­cherten Inhalts kann anschlie­ßend geän­dert werden, in dem auf das grüne Häkchen getippt wird, beispiels­weise um den Song in einer oder mehreren Play­listen zu hinter­legen.

Ganze Alben können eben­falls über das Plus-Zeichen der Biblio­thek hinzu­gefügt werden. Anschlie­ßend verän­dert sich auch dann das Plus-Zeichen in ein grünes Häkchen, das das erfolg­reiche Spei­chern signa­lisiert.

Spotify spricht davon, dass der neue Plus-Button in den kommenden Wochen für alle Nutzer verfügbar sein wird. Das liegt daran, dass Roll­outs von Updates in der Regel in Schüben erfolgen und nicht alle Nutzer gleich­zeitig ein ange­kün­digtes Update erhalten.

Honor stellte im Rahmen des Mobile World Congress in Barce­lona unter anderem das Honor Magic 5 Pro vor. Details zum Flagg­schiff lesen Sie in einer weiteren News.