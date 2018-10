Spotify: Ab sofort verfügbar für Googles wearOS

Spotify gibt es jetzt auch für das Betriebssystem wearOS. Mobil-Nutzer des Musikstreaming-Dienstes Spotify können neben ihrem Smartphone oder Tablet jetzt auch Smartwatches mit Googles Betriebssystem wearOS zur Musiksteuerung verwenden. Ab November wird die App auf Fossil-Smartwatches der Generation 4 und Michael Kors Access Runway Smartwatches auch vorinstalliert sein.

Das Handy bleibt in der Tasche

Praktisch ist die Bedienung per Smartwatch vor allem bei sportlichen Aktivitäten. So muss nicht erst das Gerät aus der Tasche geholt werden. Titel können per Klick auf das Display der Smartwatch gestartet, pausiert oder gewechselt werden. Podcast-Hörer können Inhalte beispielsweise 15 Sekunden zurückspulen, falls sie etwas verpasst haben. Über Spotify Connect verbundene Lautsprecher können mit der Spotify-App für wearOS ebenfalls vom Handgelenk angespielt werden.

In den nächsten Wochen sollen weitere Funktionen hinzukommen. So sollen Musikhörer einen Titel, der ihnen gefällt, mit einem Klick auf ein Symbol am unteren Bildschirmrand direkt in der Musiksammlung speichern können.

