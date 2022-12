Spotify: Android-13-Player wird per Update eingeführt

Wer bereits Android 13 auf seinem Smart­phone hat und Spotify nutzt, profi­tiert von einem neuen Medi­enplayer. Der Mini-Player in der Benach­rich­tigungs­leiste fußt jetzt auf dem Modul des aktu­ellen Google-Betriebs­sys­tems. Entspre­chend gibt es visu­elle und funk­tio­nale Opti­mie­rungen. Die Taste zum Wieder­geben und Pausieren sowie die Such­leiste präsen­tieren sich in einem neuen Look. Außerdem ist es jetzt einfa­cher, zum nächsten oder vorhe­rigen Titel zu springen. Für eine perso­nali­sierte Bedie­nung sorgen zwei defi­nier­bare Player-Tasten. Samsung-Smart­phones unter­stützen das Design aber noch nicht.

Spotify ist im Android-13-Zeit­alter ange­kommen

So sieht der Android-13-Medienplayer von Spotify aus

SamMobile Die finale Version von Android 13 ist seit dem 15. August 2022 erhält­lich. Nach und nach passen App-Entwick­ler­stu­dios ihre Anwen­dungen an die Gestal­tung des neuen Betriebs­sys­tems an. Durch SamMobile haben wir erfahren, dass auch der Musik-Strea­ming-Dienst Spotify eine solche Anpas­sung voll­zogen hat. Die Soft­ware ist ab sofort in der Version 8.7.92.521 in Google Play erhält­lich. Mit dieser Aktua­lisie­rung nutzt Spotify das Grund­gerüst des Android-13-Medi­enplayers. Um das Feature verwenden zu können, ist ein Smart­phone auf Basis des genannten Betriebs­sys­tems erfor­der­lich.

Auf den ersten Blick mutet das über­arbei­tete Layout recht ähnlich an. Bei genauerer Betrach­tung fallen aber Design­ände­rungen auf. So zeigt sich die Play/Pause-Taste in einem Quadrat mit abge­run­deten Ecken und die Such­leiste hat eine Wellen­form. Vor und hinter der Such­leiste sind nun die Buttons zum Springen zu anderen Titeln inte­griert. Rechts zeigen sich stan­dard­mäßig die Bedien­ele­mente für die Zufalls­wie­der­gabe und die Favo­riten. Auf Wunsch lassen sich diese beiden Tasten nach Bedarf ändern. Der Hinweis auf das Abspiel­gerät wird jetzt trans­parent darge­stellt.

Neuer Spotify-Player: Galaxy-User müssen noch warten

Samsung benutzt in seiner auf Android 13 basie­renden Benut­zer­ober­fläche One UI 5 das Design des Android-13-Medi­enplayers noch nicht. Entspre­chend sehen Nutzer eines Galaxy-Smart­phones keinerlei Ände­rungen, wenn sie das neueste Spotify-Update instal­lieren. Dabei machen schon viele andere Apps wie YouTube, YouTube Music, Google Podcasts, SoundCloud und Shazam von der über­arbei­teten Aufma­chung Gebrauch.

