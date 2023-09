Spotify: Songtexte bald nur noch mit Premium-Abo?

Spotify kann Geld kosten und auch nicht. Entweder entscheiden sich Nutzer für das werbe­finan­zierte Abo ohne monat­liche Kosten und nehmen dafür Einschrän­kungen in Kauf oder sie bezahlen Geld und lassen sich in die Kate­gorie Premium-Nutzer hieven. Dann können unter anderem Songs herun­ter­geladen und beliebig viele Musik­stücke geskippt werden. Zudem entfällt der nervige Zwang, Werbung hören zu müssen.

Einem Bericht zufolge tüftelt Spotify derzeit an einer Einstel­lung, die ein bis dato für alle Nutzer verfüg­bares Feature kosten­pflichtig macht.

Spotify: Der Paywall-Test

Spotify könnte künftig versuchen, mehr Features unter "Premium" laufen zu lassen

Foto: Tomasz Zajda - Fotolia.com, Logo: Spotify Wie das Online-Portal The Verge berichtet, sei einigen Nutzern des kosten­losen Spotify-Zugangs via App aufge­fallen, dass sie die Song­texte (Lyrics) nicht mehr anzeigen lassen konnten. Statt­dessen wurde ein Hinweis ange­zeigt, dass sie zur Anzeige der Lyrics Spotify-Premium abon­nieren müssten. The Verge fragte bei Spotify nach, was es damit auf sich hat.

Der Musik-Strea­ming-Dienst nahm gegen­über dem Online-Portal dazu Stel­lung und infor­mierte darüber, dass es sich um einen Test handele. Dieser werde mit einer begrenzten Anzahl von Nutzern und in einer begrenzten Anzahl von Märkten durch­geführt. Um welche Märkte es sich dabei handelt und wie lange der Test dauern soll, sei aller­dings nicht eindeutig. Auch ist nicht klar, ob die Paywall künftig auch für alle App-Nutzer abseits des Premium-Abos einge­schaltet wird oder ob der Versuch, mehr Nutzer von dem Premium-Abo zu über­zeugen, gar nicht in die breite Masse gestreut wird.

Ange­sichts stei­gender Preise wäre es nicht verwun­der­lich, wenn ein Musik­strea­ming-Dienst wie Spotify neue Wege sucht, um Nutzer von Premium-Features zu über­zeugen. Und für die muss man eben zahlen. Erst Ende Juli wurde offi­ziell, dass Spotify die Preise für seinen Dienst in 53 Ländern erhöht.

