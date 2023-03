So sollen Spotify-Kunden zu Musik-Entdeckern werden

Der Musik­strea­ming-Markt­führer Spotify baut seine mobilen Apps um und lässt sie mit einem "Home Feed" mehr wie Tiktok und Insta­gram aussehen. Nutzer werden in dem Bereich durch Vorschläge für Songs ihrer Lieb­lings­künstler, neue Musik sowie Podcasts und Hörbü­cher scrollen können. Die kurzen Vorschau-Clips werden von Soft­ware ausge­wählt. Der Gründer und Chef des Unter­neh­mens, Daniel Ek, sprach von der größten Umge­stal­tung seit Einfüh­rung der Smart­phone-App.

Die Spotify-Apps sind bisher - wie auch die Anwen­dungen anderer Musik­strea­ming-Dienste - haupt­säch­lich auf die Anzeige von Play­listen und der Musik-Auswahl der Nutzer ausge­richtet. Aller­dings wurde in den vergan­genen Jahren vor allem die Kurz­video-App Tiktok zu einem Ort, an dem viele Menschen neue Musik entde­cken. Mit dem Umbau seiner Apps will Spotify wieder zum Dienst werden, bei dem die Kunden ihre Musik entde­cken. Die Neue­rung bringt aber auch die Gefahr mit sich, Nutzer zu verär­gern, die gerne weiterhin die gewohnte Benut­zer­ober­fläche der Apps zur Verfü­gung hätten.

Neue Features starten dezent

Spotify-App auf dem iPhone

Screenshot: teltarif.de Spotify bietet die Neue­rungen seit Donners­tag­vor­mittag an. Die neuen Feeds werden spätes­tens nach der Instal­lation von App-Updates sichtbar, die im Google Play Store und im AppStore von Apple bereit­stehen. Im Chan­gelog gibt es aller­dings keinerlei Hinweise auf Feature-Upgrades. Statt­dessen findet sich ledig­lich der Hinweis, Spotify arbeite ständig an Verbes­serungen.

Auf den ersten Blick sind die neuen Feeds gar nicht zu erkennen. Bei genauerer Betrach­tung finden sich die Menüs für "Musik" bzw. "Podcasts & Shows" am oberen Bild­schirm­rand. Im Test der teltarif.de-Redak­tion wurden hier Empfeh­lungen, aber noch keine Vorschau-Clips ange­zeigt. Bei anderen Nutzern hat das bereits funk­tio­niert. Denkbar wäre, dass das Feature sukzes­sive server­seitig frei­geschaltet wird.

"Smart Shuffle" ergänzt bestehende Play­lists

Eine weitere neue Funk­tion zum Entde­cken neuer Musik ist "Smart Shuffle": Dabei fügt Spotify in bestehende Play­listen von Nutzern weitere Songs ein, die nach Ansicht der Soft­ware dazu passen dürften. Bei Play­lists mit mehr als 15 Titeln soll auf jeweils drei Songs ein weiterer ergänzt werden. Nutzer können die empfoh­lenen Titel entweder behalten oder aus der Liste entfernen.

Mehr als in der Vergan­gen­heit will Spotify künftig auch auf Podcasts setzen. Neben Audio-Ange­boten sollen auch Video-Podcasts eine größere Rolle spielen. Dabei will der Strea­ming-Anbieter für eine größere Verfüg­bar­keit von Spotify-exklu­siven Funk­tionen sorgen. Nicht zuletzt soll es weitere Spotify Origi­nals geben - also Content, der nur bei Spotify zu finden ist, was dem Prinzip eines Podcasts eigent­lich wider­spricht.

Übri­gens: Auch der Podcast von teltarif.de ist bei Spotify zu finden.