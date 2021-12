Spotify verschiebt Start von HiFi-Option

Fans von Musik in HiFi-Qualität müssen sich noch gedulden: Spotify hat den in diesem Jahr geplanten Start seiner Option mit CD-Qualität auf unbe­stimmte Zeit verschoben.

Spotify wollte eigent­lich in diesem Jahr seine Audio­files auch in CD-Qualität anbieten. Dazu war die neue Option Spotify HiFi geplant, die ursprüng­lich im Laufe dieses Jahres zur Verfü­gung stehen sollte.

Wie Golem berichtet, wurde der Launch des Ange­botes jedoch auf unbe­stimmte Zeit verschoben.

Spotify nennt keine Gründe

Spotify will weiter auch in CD-Qualität streamen

Foto/Logo: Spotify, Montage: teltarif.de In einer aktu­ellen Stel­lung­nahme auf Nach­frage von Golem erklärte Spotify wört­lich: "Sowohl Künstler als auch Fans haben uns gesagt, dass HiFi-Qualität für sie wichtig ist. Wir stimmen dem zu und freuen uns darauf, Premium-Nutzern in Zukunft ein Spotify-HiFi-Erlebnis zu bieten, aller­dings können wir aktuell noch keine weiteren Details nennen." Somit ist noch unklar, ob Spotify HiFi im kommenden Jahr starten wird.

Golem zufolge machte Spotify keine Angaben dazu, warum die Markt­ein­füh­rung von Spotify HiFi verschoben worden sei. Als Spotify das Hifi-Abo ankün­digte, sei noch nicht absehbar gewesen, wie sich der Markt für Musik­strea­ming-Abos mit HD-Inhalten entwi­ckeln würde, hieß es.

Höhe von Extra-Kosten weiter offen

Die bessere Übertra­gungs­qua­lität hat allge­mein ihren Preis. Während Spotify für sein Stan­dard-Abon­nement monat­lich 9,99 Euro berechnet, schlägt der Masters-Tarif von Tidal, der das High-End-Strea­ming bietet, mit 19,99 Euro pro Monat zu Buche. Amazon Music HD, das mit Strea­ming in CD-Qualität beworben wird, kostet monat­lich 14,99 Euro. Die Kosten für Spotify HiFi, so es denn über­haupt kommt, stehen weiter in den Sternen.

