Spotify und Google Play Musik: Bis zu vier Monate kostenlos

Spotify und Google Play Musik haben wieder Aktionen aufgelegt, um ihre Musik-Flatrates für Interessenten attraktiver zu gestalten. Dabei haben Kunden die Möglichkeit, die Streamingdienste für mehrere Monate zu besonders günstigen Konditionen zu buchen. Zumindest Google spricht dabei nicht nur Neukunden an.

Google Play Musik kostet im Einzelabonnement normalerweise 9,99 Euro im Monat. Im Rahmen der Aktion kann das Angebot nun für bis zu vier Monate kostenlos getestet werden. Kündigt der Interessent während dieses Zeitraums, so läuft das Abonnement aus, ansonsten werden nach Ablauf von vier Monaten die regulären Grundgebühren berechnet.

Einem Bericht von Mobiflip zufolge unterbreitet Google das Angebot auch einigen früheren Abonnenten der Musik-Flatrate. Dabei ist es nicht bekannt, nach welchen Kriterien die Kunden ausgewählt werden, die vom neuerlichen Gratis-Test profitieren. Andere frühere Abonnenten bekommen nach den Erfahrungen der teltarif.de-Redaktion einen neuerlichen einmonatigen Gratis-Zeitraum eingeräumt, bevor die regulären Abogebühren anfallen.

Spotify: Drei Monate für 99 Cent

Spotify zum Sonderpreis Spotify hat wiederum eine altbekannte Aktion neu aufgelegt. Damit bekommen Interessenten den Premium-Zugang zur Musik-Flatrate drei Monate lang zum Gesamtpreis von 99 Cent. Kunden, die Spotify Premium über diesen Zeitraum hinaus behalten, zahlen danach den regulären Preis von 9,99 Euro pro Monat für das Abonnement.

Anders als die Offerte von Google Play Musik richtet sich die Spotify-Aktion ausschließlich an Musik-Fans, die die Premium-Option noch nie gebucht hatten. Das können Neukunden oder Nutzer sein, die bislang lediglich das kostenlose, werbefinanzierte Spotify-Angebot genutzt hatten.

In der Vergangenheit hatte der Marktführer unter den Musikstreamingdiensten oft noch ein Angebot für Bestandskunden nachgelegt, die aktuell kein Premium-Abo gebucht haben. Dieses war in der Regel nicht ganz so günstig wie die Neukunden-Aktion. So konnten betroffene Kunden im vergangenen Jahr Spotify Premium ein Vierteljahr lang zum Preis eines Monats bekommen. Ob eine derartige Aktion für Bestandskunden auch in diesem Jahr geplant ist, ist noch nicht bekannt.

In einem Ratgeber haben wir eine Übersicht zu Musik-Flatrates im Internet zusammengestellt.