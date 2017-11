Spotify, Deezer, Amazon Music: Drei Monate für 99 Cent

Musik-Flatrates zum Sonderpreis Verschiedene Musikstreaming-Dienste versuchen derzeit, mit Aktionen neue Kunden für ihre kostenpflichtigen Angebote zu gewinnen. So ist Spotify Premium für Neukunden, die den Bezahl-Account des schwedischen Unternehmens noch nie genutzt haben, im Rahmen der Aktion drei Monate lang zum Gesamtpreis von 99 Cent zu bekommen. Für Interessenten, die das Angebot nicht kündigen, läuft das Abonnement anschließend zum üblichen Monatspreis von 9,99 Euro weiter.

Spotify bietet aber auch Bestandskunden, die den Premium-Zugang bereits genutzt hatten, derzeit aber nur über einen Basic-Account verfügen, im Rahmen der Aktion Sonderkonditionen an. So kann sich diese Klientel den Premium-Dienst im ersten Vierteljahr zum Preis für einen Monat, also 9,99 Euro, sichern. Auch hier gilt: Wird das Abonnement nicht aktiv gekündigt, so berechnet Spotify anschließend monatlich 9,99 Euro.

Einem Bericht von Caschys Blog zufolge gilt das Bestandskunden-Angebot nur für Nutzer, die Spotify Premium vor dem 21. Oktober gekündigt haben. Wer den Bezahl-Account erst in den vergangenen Wochen aufgegeben hat, kann sich diesen nur zum regulären Preis von 9,99 Euro pro Monat zurückholen.

Deezer: Auch für Bestandskunden 99 Cent im ersten Vierteljahr

Eine ähnliche Aktion gilt beim Mitbewerber Deezer, wo Interessenten ebenfalls die Möglichkeit haben, drei Monate lang das komplette Musikstreaming-Angebot für 99 Cent zu nutzen. Danach läuft der Dienst zu den regulären Konditionen, also 9,99 Euro pro Monat, weiter.

Anders als bei Spotify berücksichtigt Deezer auch Bestandskunden bei der 99-Cent-Aktion. Voraussetzung ist, dass diese innerhalb der vergangenen 90 Tage keine kostenpflichtigen Deezer-Dienste und keine Aktionsangebote genutzt haben. Die Aktion soll bis zum 1. Januar 2018 laufen und kann pro Nutzer nur einmal in Anspruch genommen werden.

Angebote von Amazon und Google

Amazon Music Unlimited kann zurzeit ebenfalls zum Preis von 99 Cent für einen Zeitraum von drei Monaten gebucht werden. Hier bleiben Interessenten, die die Musik-Flatrate früher bereits genutzt haben, komplett außen vor. Nach dem ersten Vierteljahr gilt auch hier ein Monatspreis von 9,99 Euro. Amazon-Prime-Mitglieder können das Angebot für 7,99 Euro pro Monat oder 79 Euro im Jahr buchen. Für einen Amazon Echo kostet die Musik-Flatrate 3,99 Euro.

Bei Google Play Musik sind im Rahmen einer aktuellen Aktion die ersten 60 Tage Musikstreaming komplett kostenlos nutzbar. Danach liegt die monatliche Grundgebühr bei 9,99 Euro. Dieses Angebot gilt zumindest teilweise auch für Kunden, die den Dienst früher schon einmal abonniert hatten.

Eine Übersicht zu den Musikstreaming-Flatrates haben wir in einem Ratgeber zusammengefasst.