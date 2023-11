Spotify, Apple Music, YouTube - der erfolgreichste Song 2023

Ein unglei­ches Duo hat es nach ganz oben in die Herzen der Musik­hörer in Deutsch­land geschafft: "Komet" von Udo Linden­berg und Apache 207 ist das erfolg­reichste Lied 2023 in Deutsch­land. Der Song, mit 21 Wochen an der Charts­spitze der erfolg­reichste deutsch­spra­chige Nummer-eins-Hit, ist nun auch der dies­jährig erfolg­reichste Strea­ming-Song und das meist­geklickte Musik­video. Sowohl auf den Strea­ming-Platt­formen Spotify und Apple Music, als auch auf YouTube erzielte der Song die höchsten Klick­zahlen. Das wurde in den nun veröf­fent­lichen Jahres­rück­bli­cken der Strea­ming-Dienste bekannt gegeben.

Auf Spotify erreichte der Track den ersten Platz unter den meist­gestreamten Songs in Deutsch­land mit rund 176 Millionen Streams, wie das schwe­dische Unter­nehmen am Mitt­woch bekannt gab. Die beiden Künstler kamen bei ihrem ersten gemein­samen Projekt auch auf welt­weit 59 Millionen Abrufe auf YouTube und wurden damit von der Platt­form am Dienstag zum erfolg­reichsten Musik­video 2023 gekürt. Auch bei Apple Music eroberten sie die Spitze der Jahres­charts, wie der Strea­ming-Dienst am Dienstag bekannt gab. Apache 207 (l.) und Udo Lindenberg

Foto: Tine Acke

Jahres­charts 2023: Von Welt­stars bis Newcomer

Auf Spotify und Apple Music sicherte sich hinter Udo Linden­berg und Apache 207 US-Sängerin Miley Cyrus mit "Flowers" den zweiten Platz. Auf Spotify folgten zwei Newcomer: Popmu­sikerin Aylivia mit "Sie weiß" und TikTok-Star Yung Yury mit "Tabu". Den dritten und vierten Platz unter den meist­gestreamten Songs auf Apple Music besetzten der Hip-Hop-Künstler Peter Fox (feat. Inéz) mit "Zukunft Pink" und Deutschpop-Sängerin Nina Chuba mit "Wild­berry Lillet".

Rapper Apache 207 räumte nicht nur mit dem Song "Komet" eine Top-Plat­zie­rung ab, sondern wurde unter Spotify-Nutzern auch zum meist­gestreamten Künstler 2023. Der 26-Jährige aus Mann­heim mit Sonnen­brille und langen Haaren ist aktuell einer der erfolg­reichsten Deutschrapper. Platz zwei der erfolg­reichsten Künstler hier­zulande sicherte sich Rapstar Bonez MC ("Ohne Mein Team"). "Künst­lerin des Jahres 2023" auf der Platt­form YouTube wurde die Musi­kerin Ayliva, sie setzte sich mit ihrem Album "Schwarzes Herz" an die Spitze.

Welt­weit ist Taylor Swift an der Spitze

Welt­weit wurde Taylor Swift zur belieb­testen Künst­lerin auf Spotify und auch von Apple Music zur "Künst­lerin des Jahres" ernannt. "In den Charts, bei Streams und in Konzert­sta­dien, die mit krei­schenden, Armbänder tragenden Fans gefüllt gewesen sind, hat Swift in diesem Jahr zwei­fels­ohne eine neue Dimen­sion des Super­star-Daseins erreicht", hieß es vor kurzem in einer Mittei­lung von Apple.

Unter den Strea­ming-Diensten ist Spotify mit mehr als 550 Millionen Hörern der welt­weit größte Musik­strea­ming-Anbieter, gefolgt von Apple Music und Deezer. In den Jahres­rück­bli­cken der Strea­ming­anbieter können Nutzer auch ihre persön­lichen Besten­listen sehen. Die Jahres­rück­blicke, die sich beim Öffnen der Apps zeigen, sind ein beliebtes Screen­shot-Motiv, das am Tag der Veröf­fent­lichung durch die sozialen Netz­werke und private Chats geis­tert.

