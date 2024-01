Geht es der Sportschau-Sendezeit an den Kragen?



Bild: dpa Wie berichtet könnte künftig wieder ein einziger Pay-TV-Sender die Fußball-Bundes­liga-Über­tra­gungs­rechte erwerben. Das Bundes­kar­tellamt verzichtet auf die zuletzt obli­gato­rische No-Single-Buyer-Rule. Sky könnte damit seinem Anspruch, "alle Spiele, alle Tore" zu zeigen, wieder gerecht werden - voraus­gesetzt der Veran­stalter erhält den Zuschlag für alle rele­vanten Rechte-Pakete.

Doch nicht jeder Fußballfan möchte sich ein Pay-TV- oder Strea­ming-Abon­nement leisten, zumal die Kosten hierfür in den vergan­genen Jahren stark gestiegen sind - und noch weiter in die Höhe gehen, wie das Beispiel des Sky-Strea­ming­dienstes WOW zeigt, dessen Sport­paket ab Mitte Februar teurer wird. Viele Zuschauer beschränken sich auf die mindes­tens neun Spiele, die pro Saison im Free-TV gezeigt werden, und auf die Zusam­men­fas­sungen, die im unver­schlüs­selten Fern­sehen zu sehen sind.

Erste Adresse für Zusam­men­fas­sungen von den Bundes­liga-Spielen am Sams­tag­nach­mittag ist seit Jahr­zehnten die ARD-"Sport­schau". Doch genau dieser Sendung könnte es - zumin­dest in der jetzigen Form - ab der Saison 2025/26 an den Kragen gehen. Die Deut­sche Fußball Liga (DFL) sieht in der Ausschrei­bung derzeit nämlich zwei Optionen vor. Einmal bleibt es bei der aktu­ellen Vari­ante, bei der die Zusam­men­fas­sungen im Zeit­fenster von 18 bis 20.15 Uhr gesendet werden können. In der zweiten Vari­ante dürfte der Free-TV-Veran­stalter erst ab 19.15 Uhr und bis eben­falls 20.15 Uhr auf Sendung gehen.

Free-TV-Sende­zeit noch unklar

Bild: dpa Welches der beiden Szena­rien umge­setzt wird, will die DFL anhand der inhalt­lichen Sende­kon­zepte sowie der wirt­schaft­lichen Rahmen der Gebote entscheiden. Das Magazin Digital Fern­sehen berichtet, die ARD wolle sich zwar zu einer mögli­chen Verschie­bung der Bundes­liga-High­light-Videos im Free-TV nicht öffent­lich äußern. Es gelte aber als ausge­schlossen, dass sich der öffent­lich-recht­liche Sender­ver­bund für die Vari­ante mit Über­tra­gungs­rechten ab 19.15 Uhr auch nur bewirbt.

Der Bericht zitiert zudem Andreas Mundt, Präsi­dent des Bundes­kar­tell­amtes: "Sollte die spätere Uhrzeit den Zuschlag bekommen, hätte der Rech­teer­werber zusätz­lich die Möglich­keit, seine High­light-Sendung ab Sendungs­ende über eine eigene Online-Media­thek zu verbreiten." Das ist bei der "Sport­schau" derzeit nicht der Fall - zumin­dest nicht in Form der kompletten Sendung.

"Online first" heißt es hingegen schon jetzt beim ZDF-"Sport­studio", das im linearen Programm schon seit Jahren erst zu nacht­schla­fender Zeit ab 23 Uhr gesendet wird. In der ZDFmediathek kann die Sendung ab sofort jeweils schon ab 22.30 Uhr gestreamt werden - immerhin eine halbe Stunde früher als im linearen Programm. So rückt auch die jeweils erste Zusam­men­fas­sung des Bundes­liga-Topspiels, das jeweils sams­tags um 18.30 Uhr ange­pfiffen wird, auf den etwas früheren Abend.

Die Sport­schau hat vor wenigen Wochen ihr Audio-Strea­ming-Angebot für Apple CarPlay und Android Auto opti­miert.