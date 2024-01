Ausprobiert: Sportschau mit Fußball live im Autoradio

Die Smart­phone-App der ARD-Sport­schau ist ab sofort mit Android Auto und Apple CarPlay kompa­tibel. Das heißt, die Anwen­dung kann auch über den Bild­schirm im Auto verwendet werden, sofern das Car-HiFi-System dafür geeignet ist. Sport­nach­richten und Live-Ticker in Text­form gibt es hier aus Sicher­heits­gründen nicht, und auch Bewegt­bilder bekommen Auto­fahrer auf dem Bild­schirm im Fahr­zeug nicht zu sehen. Und dennoch ist die Unter­stüt­zung der Anwen­dung für Android Auto und Apple CarPlay für Sport­fans ein echter Mehr­wert. Sportschau-App im CarPlay-Menü

Screenshot: teltarif.de Die Sport­schau bietet unter anderem Audio-Podcasts mit aktu­ellen Sport­mel­dungen an. Dazu gibt es vor und nach jedem Spieltag in der Fußball-Bundes­liga eine Vor- und Rück­schau. Auch andere Sport­arten finden im Podcast-Angebot Berück­sich­tigung, derzeit beispiels­weise der Winter­sport. Die Sendungen können zwar auch mit belie­bigen Podcat­chern abon­niert oder über die ARD-Audio­thek gehört werden. Vorteil der Sport­schau-App: Alle Inhalte zu Sport­themen sind gesam­melt an einem Ort zu finden.

Bundes­liga und Cham­pions League Live

Sport­schau Live nennt sich das seit einigen Jahren verfüg­bare Audio-Live­stream-Angebot der ARD. Der Service star­tete mit Über­tra­gungen aller Spiele der 1. und 2. Fußball-Bundes­liga und des DFB-Pokals. Mitt­ler­weile werden auch die Begeg­nungen aus der UEFA Cham­pions League mit deut­scher Betei­ligung über­tragen. Dazu kommen Audio-Live­streams aus anderen Sport­arten. Diese Streams können nun auch im Auto­radio problemlos genutzt werden, wie sich im kurzen Test der Sport­schau-App mit Apple CarPlay gezeigt hat. Startseite der Sportschau-App auf Apple CarPlay

Screenshot: teltarif.de Bislang konnte Sport­schau Live über Android Auto und Apple CarPlay bereits über die App der ARD-Audio­thek genutzt werden - versteckt in einem Unter­menü. Das Aufsu­chen des gewünschten Streams war während der Auto­fahrt lebens­gefähr­lich, weil lang­wierig. Über die neue Sport­schau-App-Erwei­terung für das Auto-Display muss der Fan nur noch auf den "Live"-Button im Start­menü klicken, um die Streams in chro­nolo­gischer Reihen­folge ange­zeigt zu bekommen.

Im ersten Test von teltarif.de konnte das für die Nutzung im Auto opti­mierte Sport­schau-Angebot durchweg über­zeugen. Verfügbar ist die Erwei­terung nach einem App-Update, das kostenlos im Google Play Store und im AppStore von Apple zum Down­load bereit­steht. Bundesliga live über das Car-HiFi-System

Screenshot: teltarif.de Span­nend bleibt indes die Frage, wie es mit den Über­tra­gungen ab der Saison 2025/26 weiter­geht. Wie berichtet werden die Bundes­liga-Sende­rechte gerade neu ausge­schrieben. Das betrifft neben TV auch den Audio­bereich.