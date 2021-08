Sportradio Deutschland erwirbt Audio-Rechte am DFB-Pokal

Der DFB-Pokal bei Sportradio Deutschland

Foto: Sportradio Deutschland Zum ersten Mal seit Bestehen hat sich der Privat­sender Sport­radio Deutsch­land attrak­tive Audio-Rechte gesi­chert. Wie das Unter­nehmen Teuto­cast, zu dem der Sender gehört, heute mitteilt, habe man eine Part­ner­schaft mit dem Deut­schen Fußball Bund (DFB) geschlossen und über­trage live die erste Runde des DFB-Pokals der Herren.

Am heutigen Freitag um 20.45 Uhr starte der Privat­sender mit den beiden Begeg­nungen Dynamo Dresden - SC Pader­born 07 und TSV 1860 München - SV Darm­stadt 98. Am Sams­tag­nach­mittag gehe es weiter mit der Live-Konfe­renz­schal­tung, die bis in die späten Abend­stunden über­tragen werde. Glei­ches gelte für die Pokal-Begeg­nungen am Sonntag um 15.30 Uhr und 18.30 Uhr sowie am Montag um 18.30 Uhr.

Bisher nur Berichte aus dem Studio

Der DFB-Pokal bei Sportradio Deutschland

Foto: Sportradio Deutschland Sport­radio Deutsch­land ist am 29. Mai auf Sendung gegangen. Bisher verfügte der Sender über keine Live-Audio­rechte, statt­dessen wird wochen­tags von 5 bis 18 Uhr und am Wochen­ende von 13 bis 21 Uhr ein Programm mit Sport­nach­richten zu jeder Vier­tel­stunde sowie Inter­views, Berichten und Repor­tagen ausge­strahlt. Live-Events wie Bundes­liga­spiele oder aktuell die Olym­piade werden bislang nicht vor Ort, sondern aus dem Studio kommen­tiert.

Sport­radio Deutsch­land wird bundes­weit über das Digi­tal­radio DAB+ im zweiten bundes­weiten Multi­plex ausge­strahlt und ist zudem im Netz sowie über diverse Radio-Apps und mit Smart Spea­kern zu hören.

Wie der DFB-Pokal im Fern­sehen zu sehen ist, darum dreht es sich in einer weiteren Meldung.