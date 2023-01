Aus für Sportradio Deutschland: Das sind die Alternativen

Zum Jahres­wechsel hat Sport­radio Deutsch­land seine Sendungen einge­stellt. Auf DAB+ ist in weiten Teilen Deutsch­lands statt­dessen jetzt der Musik­sender 90s90s Radio zu hören. Für Fußball­fans kommt das Aus für den Sport­sender zur Unzeit. Schließ­lich startet die Bundes­liga heute nach der Winter­pause wieder durch. Im Podcast unter­halten wir uns mit unserem Medien-Experten Michael Fuhr über Alter­nativen. Podcast zum Aus für Sportradio Deutschland und mögliche Alternativen

Darüber spre­chen wir heute

Der dritte Versuch, in Deutsch­land ein Sport­radio zu starten, ist geschei­tert. Nach 90elf und Sport1.fm ist auch Sport­radio Deutsch­land schon wieder Geschichte. Dabei laufen Sport­sender im Hörfunk in anderen euro­päi­schen Ländern sehr gut. Wir beleuchten im Podcast mögliche Gründe für das Schei­tern des Senders.

Natür­lich benö­tigen Sport­fans nun Alter­nativen für Live­über­tra­gungen und News. Erste Adresse für Fußball­begeis­terte ist Sport­schau Live, ein Strea­ming-Angebot der ARD, das nur in einem Bundes­land auch im "echten" Radio zu hören ist. Für Sport­nach­richten empfehlen sich außerdem Podcasts.

Für Musik­fans ist 90s90s Radio auf DAB+ wiederum eine Berei­che­rung. In sozialen Netz­werken wurde oft der Wunsch geäu­ßert, nach Oldie­sen­dern, Programmen mit Musik aus den 80er Jahren und Stationen, die eher aktu­elle Hits spielen, auch einen Sender anzu­bieten, der die Hits der 90er bietet. Wir spre­chen in der neuen Podcast-Ausgabe auch über diesen Neuzu­gang im terres­tri­schen Digi­tal­radio.

