Fußball: Sportdigital-App überträgt Asien- und Afrika-Cup

Gleich zwei Fußball-Groß­ereig­nisse gibt es zum Start des neuen Jahres: den Afrika-Cup, der in der Elfen­bein­küste ausge­tragen wird, und den Asien-Cup in Katar. Beide Events sind Pendants zur Fußball-Euro­pameis­ter­schaft, die im Sommer in Deutsch­land statt­finden wird.

Für beide Groß­ereig­nisse hat sich der Strea­ming-Anbieter Sport­digital Fuss­ball die Rechte gesi­chert. Der Asien-Cup begann schon am 12. Januar mit dem Eröff­nungs­spiel zwischen Katar und dem Libanon. Das Finale findet am 10. Februar statt. Zu den Favo­riten gehören Japan mit einigen Bundes­liga-Profis wie Ritsu Doan (SC Frei­burg) oder Hiroki Ito (VfB Stutt­gart) und Südkorea mit ihrem Super­star Heung-Min Son (Tottenham Hotspur). Zwei Fußball-Großevents bei Sportdigital Fussball

Quelle: Sportdigital Fussball, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Auch beim Afrika-Cup, der vom 13. Januar bis zum 11. Februar in der Elfen­bein­küste statt­findet, sind Welt-Stars mit dabei. Sport­digital Fuss­ball hatte sich im Dezember 2023 die Über­tra­gungs­rechte für den im Januar und Februar 2024 statt­fin­denden Wett­bewerb gesi­chert. Titel-Vertei­diger ist Senegal um ihren Kapitän Sadio Mané. Weitere Favo­riten sind das im letzten Finale unter­legene Ägypten mit dem Liver­pool-Stürmer Mohamed Salah oder Marokko um PSG-Star Achraf Hakimi. Auch Nigeria mit ihren Top-Stür­mern Victor Osimhen (SSC Neapel) und Lever­kusens Victor Boni­face gilt als Favorit. Das Auftakt­spiel bestreiten der Gast­geber Elfen­bein­küste und Guinea-Bissau am heute (13. Januar) um 21 Uhr.

Neue App seit Dezember

Alle Spiele vom Afrika-Cup und dem Asien-Cup sind in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz ausschließ­lich bei Sport­digital Fuss­ball zu sehen. Neben den Live-Spielen im Haupt­pro­gramm zeigt der Sender weitere Spiele der beiden Turniere auch online auf der Webseite sportdigital.de und über die Mobile-App Sport­digital+, die für iOS- und Android-Geräte verfügbar ist. Die neue Appli­kation hatte der Sport-Streamer im Dezember letzten Jahres veröf­fent­licht. Mit Sport­digital+ können die User für einen Preis von 4,99 Euro monat­lich (im Jahresabo umge­rechnet 3,75 Euro pro Monat) das komplette Live-Programm von Sport­digital Fuss­ball und weiteren Sport-High­lights des Anbie­ters sehen.

Die Sport­digital+-App liefert vollen Zugang zum linearen TV-Programm, allen Live-Spielen aus über 20 Fußball-Wett­bewerben sowie zur Media­thek des Senders. Sport­digital+ ist für alle Apple-Nutzer im App Store sowie für Android-Nutzer im Google Play Store als Mobile App zum Down­load verfügbar. Eine Veröf­fent­lichung von sport­digital+ für Smart TVs ist für die nahe Zukunft eben­falls geplant.

Auch zweiter linearer Kanal über die App

In der App können die User nicht nur auf den linearen TV-Sender, sondern auch auf den im Dezember 2023 gelaunchten Kanal "Sport­digital Fuss­ball 2" zugreifen. Der zweite Sender zeigt neben Re-Lives und High­light-Maga­zinen vor allem die Live-Spiele, die es aufgrund von Über­schnei­dungen mit anderen Partien nicht ins lineare Programm schaffen. "Sport­digital Fuss­ball 2" war bislang nur im Online-Angebot abrufbar.

Zudem star­tete die Fußball-Bundes­liga an diesem Wochen­ende aus der Winter­pause. Wir zeigen auf, wo die Spiele im Free- und Pay-TV sowie via Audio zu empfangen sind.