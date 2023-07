Sportrechte: Neue Konkurrenz für Sky, DAZN und Eurosport

Sportdeutschland.tv App für iOS

Screenshot: teltarif.de Sportdeutschland.tv ist ursprüng­lich als Strea­ming-Platt­form für Brei­ten­sport-Über­tra­gungen gestartet. Veran­stalter ist die DOSB New Media GmbH. Blickt man ins aktu­elle Programm, so finden sich vor allem Über­tra­gungen von Sport­arten wie Squash, Roll­kunst­lauf und Hand­ball. Auch Beach­vol­ley­ball, American Foot­ball und Tennis finden sich in der umfang­rei­chen Liste der Sport­events, die von Sportdeutschland.tv gestreamt werden.

Jetzt hat sich der Veran­stalter erst­mals ein sport­liches Groß­ereignis gesi­chert. Die DOSB New Media GmbH erhielt für den Zeit­raum von 2023 bis 2027 den Zuschlag für die Medi­enrechte an den US Open Tennis Cham­pion­ships. Das ist eines der Grand Slam Turniere, sprich: eines der vier wich­tigsten Tennis­tur­niere über­haupt. Bisher lagen die Über­tra­gungs­rechte bei Euro­sport, das die US Open teil­weise unver­schlüs­selt, größ­ten­teils aber beim Strea­ming­dienst disco­very+ gezeigt hatte.

Alle Spiele live und auf Abruf

Screenshot: teltarif.de In Deutsch­land und Öster­reich kann Sportdeutschland.tv das Turnier exklusiv zeigen. Für die Schweiz hält der Anbieter zudem "nicht-exklu­sive Rechte". Der Strea­ming­dienst will alle Spiele der US Open 2023 live und auf Abruf zeigen. Noch nie zuvor habe ein Anbieter in der DACH-Region in diesem Umfang über die US Open berichtet. Aller­dings hatte auch Euro­sport alle Spiele des Turniers gezeigt.

Sport­deutsch­land.TV hat sich nach eigenen Angaben außerdem verpflichtet, alle Spiele des Junioren- und Roll­stuhl­tur­niers zu übert­ragen. Neben der Live-Bericht­erstat­tung und der Möglich­keit, die Partien zeit­ver­setzt auf Abruf zu sehen, will der Strea­ming­dienst auch tägliche High­light-Zusam­men­fas­sungen liefern.

Diese Strea­ming-Geräte werden bedient

Der Strea­ming­dienst ist für neuere Fire-TV-Geräte von Amazon verfügbar. Dazu kommen Samsung-Smart-TV ab dem Modell­jahr 2019 sowie Fern­seher der webOS-Platt­form von LG. Android-TV wird auf Geräten von Sony, Philips, Sharp, TCL, 1&1, Nvidia, Voda­fone, Epson, JBL, Thomson, Pana­sonic, Sanyo, BenQ und Toshiba unter­stützt. Die MagentaTV-Geräte der Telekom werden hingegen nicht erwähnt.

Sport­deutsch­land.TV kann auch über Google Chro­mecast genutzt werden. Die Unter­stüt­zung für Apple TV und Roku sporTV fehlt hingegen. Die Geräte stünden zwar auf der Roadmap. Wann die Apps verfügbar sind, konnte der Anbieter auf Anfrage aber noch nicht sagen. Mobil steht der Strea­ming­dienst auf Android, iOS und iPadOS zur Verfü­gung.

Abzu­warten bleibt, wie Sport­deutsch­land.TV die Über­tra­gungen meis­tert und ob die Strea­ming-Kapa­zitäten des Veran­stal­ters für ein derar­tiges sport­liches Groß­ereignis mit entspre­chend großem Publi­kums­inter­esse ausrei­chen werden. Das Auswei­chen auf lineare, klas­sische Broad­cast-Kanäle ist jeden­falls nicht möglich - es sei denn, entspre­chende Sende­rechte werden subli­zen­ziert.

Einige Spiele kostenlos im Live­stream

Einige US-Open-Spiele will Sport­deutsch­land.TV vom 28. August bis 10. September kostenlos zeigen. Welche Kosten für die weiteren Über­tra­gungen anfallen, ist noch nicht bekannt. Mit Sport­deutsch­land.TV buhlt nun ein weiterer Strea­ming­dienst um die Gunst poten­zieller Abon­nenten. Für Sport­fans, die "alles" sehen möchten, wird es noch teurer.

In einem Ratgeber haben wir bereits darüber berichtet, wie teuer Fußball live im TV für die Fans werden kann.