Sport1 Motor: Neuer FAST Channel gestartet

Bild: Sport1 Der Fern­seh­ver­anstalter Sport1 hat seinen ersten FAST Channel gestartet. Dieser nennt sich Sport1 Motor und soll nach Sender-Angaben Auto-Doku­tain­ment-Formate, Geschichten rund um Luxus-Sport­wagen und Repor­tagen beispiels­weise zur Elek­tro­mobi­lität bieten. Das Strea­ming-TV-Programm wurde in Zusam­men­arbeit mit Samsung entwi­ckelt und ist daher zumin­dest vorerst exklusiv über Samsung TV Plus zu empfangen.

Der Strea­ming­dienst ist bei Smart-TV-Geräten von Samsung vorin­stal­liert. Für Galaxy-Geräte steht eine kosten­lose App zur Verfü­gung. Sport1 liefert für den FAST Channel Formate wie "Die PS Profis - Mehr Power aus dem Pott" und "Auto­perlen" sowie Sendungen wie "Car Maniac" und "Trieb­werk", wie der Veran­stalter mitteilte.

Bene­dikt Frey, Samsun TV Plus Lead DACH, kommen­tierte den Start des neuen Ange­bots wie folgt: "Wir freuen uns sehr über die Part­ner­schaft mit Sport1, einer der wich­tigsten Verbrau­cher­marken im deut­schen Sport­über­tra­gungs­umfeld, und den Start ihres brand­neuen FAST Kanals auf Samsung TV Plus. Samsungs Ziel ist es, alle Ziel­gruppen und Genres anzu­spre­chen, und mit dem Start von Sport1 auf Samsung TV Plus gewinnen wir Motor­sport-Inhalte von höchster Qualität für unsere Zuschauer in Deutsch­land, Öster­reich und der Schweiz."

Bild: Sport1 Sport1 ist nicht der erste Koope­rati­ons­partner für kosten­lose Sport­kanäle bei Samsung TV Plus. Schon Ende vergan­genen Jahres ging DAZN FAST+ exklusiv beim Strea­ming­dienst von Samsung an den Start. Das Programm ist bis heute exklusiv für Besitzer von Samsung-Geräten zu empfangen, wobei DAZN für andere Platt­formen mitt­ler­weile weitere FAST Chan­nels entwi­ckelt hat.

Andreas Gerhardt, Chief Distri­bution Officer Sport1, sagte zum Start des Motor-Kanals: "Wir haben die Entwick­lung der FAST Sender genau beob­achtet und sind über­zeugt, dass ein Markt­ein­tritt hier auch für uns erfolgs­ver­spre­chend ist. Damit errichten wir eine weitere Säule in unserer Multi­platt­form­stra­tegie, um unsere Distri­buti­ons­wege und Kommer­zia­lisie­rungs­formen spezi­fisch auszu­bauen. Wir wollen für die jewei­ligen Distri­buti­ons­platt­formen ein passendes Produkt bieten und haben uns beim Thema FAST für bewährte und erfolg­reiche TV-Serien entschieden. Mit Samsung TV Plus haben wir zum Start einen äußerst aner­kannten Partner gefunden. Darüber hinaus planen wir einen weiteren Ausbau auch auf anderen Platt­formen."

Gerhardt ließ offen, welche weiteren Platt­formen für FAST Chan­nels von Sport1 inter­essant sein könnten. Eben­falls offen ist, ob Sport1 Motor auch länger­fristig Samsung-exklusiv bleibt. Für andere Platt­formen wäre auch die Entwick­lung weiterer kosten­loser, linearer Strea­ming-Kanäle denkbar.

