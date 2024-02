Live-Sport kostenlos: EBU startet Streaming-Portal

Die European Broad­cas­ting Union (EBU), ein Zusam­men­schluss von derzeit 68 Rund­funk­anstalten in 56 Staaten Europas, Nord­afrikas und Vorder­asiens, hat eine Strea­ming-Platt­form für Sport­fans ins Leben gerufen. Laut eigenen Angaben unter­streiche man damit das Enga­gement, den kosten­losen öffent­lichen Zugang zu Spor­tin­halten in ganz Europa zu verbes­sern.

Erster Endkunden-Service der EBU

Eurovision Sport gestartet

Quelle: Eurovision Sport, Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Euro­vision Sport ist der erste direkte Endkunden-Service der EBU und markiere einen Wende­punkt in der Live-Über­tra­gung von Sport­über­tra­gungen. Tausende Stunden an Inhalten sollen auf einer einzigen digi­talen Platt­form gestreamt werden - ergän­zend zu den bestehenden Über­tra­gungen und Berichten der öffent­lich-recht­lichen Medien in ganz Europa. Und die beste Nach­richt für Sport­fans: Alle Inhalte sind kostenlos und ohne Geoblo­cking in den aktuell 56 Mitglieds­län­dern der EBU zu sehen.

Euro­vision Sport bietet Zugriff auf eine Viel­zahl olym­pischer Sport­arten, von Leicht­ath­letik über Turnen bis hin zu Skifahren, Schwimmen und vielem mehr. Das neue Portal soll Über­tagungen von Welt- bis Euro­pameis­ter­schaften, Multi­sport­ver­anstal­tungen wie die European Games und natio­nalen Meis­ter­schaften bieten und der erste Sport-Strea­ming-Dienst sein, der eine echte Gleich­stel­lung der Geschlechter in allen seinen Live-Spor­tin­halten bietet.

Euro­vision Sport im Test

Wir haben das neue Strea­ming-Portal auspro­biert. Nach Regis­trie­rung und Login stehen zahl­reiche Inhalte zur Verfü­gung. Auf der Start­seite können Nutzer die gewünschte Sport­kate­gorie wie Leicht­ath­letik oder Winter­sport auswählen. Nach dem Klick werden auf der folgenden Seite Live-Events promi­nent auf der Start­seite präsen­tiert. Wir haben uns etwa eine Wasser­ball-Partie (Japan gegen Serbien) der gerade laufenden Welt­meis­ter­schaften ange­schaut.

Auf der Start­seite sehen Nutzer auch in einem Count­down, wann kommende Top-Sport-Events im Live­stream starten, beispiels­weise die Welt­meis­ter­schaften im Biathlon oder der Weltcup im Skispringen. Des Weiteren stehen unzäh­lige Aufzeich­nungen bereits abge­schlos­sener Events on demand zum späteren Anschauen bereit. Zuschauer können wählen, ob sie die Events unkom­men­tiert oder mit engli­schem Kommentar-Ton schauen wollen. Einige Wett­bewerbe gibt es nur in unmo­derierter Form. Hier müssen sich Zuschauer auf einge­blen­dete Tafeln verlassen, um zu erfahren, wer etwa ein Rennen gewonnen hat.

Alles in allem ist Euro­vision Sport ein großer Mehr­wert für Sport­fans. Viele der Live-Events werden in den öffent­lich-recht­lichen Part­ner­sen­dern der EBU wie der ARD oder dem ZDF nicht live oder gar nicht gezeigt.

MagentaSport sieht sich so erfolg­reich wie noch nie. Die Zuschau­erzahlen sind deut­lich gestiegen. Für 2024 und 2025 kündigt die Telekom weitere Sport-Große­vents an.