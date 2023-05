Sportstreaming: Dyn erteilt Sublizenzen an ARD und ZDF

Die geplante Sportstrea­ming-Platt­form Dyn von Axel Springer hat jetzt Subli­zenzen an ARD und ZDF erteilt. Die Öffent­lich-Recht­lichen können Sport­events live im Free-TV zeigen.

Eine stär­kere mediale Präsenz für Sport­arten jenseits des Fußballs ist das Ziel der neuen Strea­ming-Platt­form Dyn von Axel Springer, die im August 2023 an den Start geht. Dank eines lang­fristig ange­legten Subli­zenz­ver­trages, den Dyn mit SportA, der gemein­samen Sport­rechte-Agentur von ARD und ZDF, geschlossen hat, folge nun der aus Sicht des Strea­mers nächste konse­quente Schritt: Bilder von Spielen der Basket­ball-, Hand­ball-, Tisch­tennis- und Hockey-Bundes­liga sind für Fans künftig bei den Öffent­lich-Recht­lichen verfügbar.

Subli­zenzen auch für Live­streams

ARD und ZDF erhalten Sublizenzen von Dyn - unter anderem für Handball

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Die Verein­barung umfasst pro Saison die Möglich­keit zur Live-Über­tra­gung im TV oder Live­stream von bis zu zwölf Spielen der easyCredit Basket­ball Bundes­liga und des BBL-Pokals, von bis zu zwölf Spielen der LIQUI MOLY Hand­ball-Bundes­liga und des DHB-Pokals und von bis zu fünf Spielen der 2. Hand­ball-Bundes­liga sowie des Tisch­tennis-Bundes­liga-Finales. Das Live-Paket enthalte laut Dyn Media dabei auch Leucht­tur­mevents wie das Final-Four-Turnier im Basket­ball und Hand­ball.

"Durch die Verein­barung mit SportA schaffen wir die Voraus­set­zung für noch mehr mediale Präsenz unserer Part­ner­ligen in den öffent­lich-recht­lichen Medien. Es ist ein groß­artiges Zeichen der Verant­wort­lichen bei ARD und ZDF gemeinsam mit Dyn dafür zu sorgen, dass diese Sport­arten auch künftig eine entspre­chende Wahr­neh­mung und Wert­schät­zung erfahren", sagt Chris­tian Seifert, Gründer und Gesell­schafter von Dyn Media.

Clips für Media­theken und Social Media

Über die Live-Über­tra­gungen hinaus umfasst die für vier Jahre geschlos­sene Verein­barung zwischen Dyn Media, ARD und ZDF auch die Bericht­erstat­tung zwischen den Spiel­tagen. Neben den Spiel­bil­dern für eine High­light-Bericht­erstat­tung direkt am Spieltag erhalten die öffent­lich-recht­lichen Sender Spiel­bilder zur Nutzung in allen Sende­for­maten von ARD, ZDF und Dritten Programmen sowie Clips aller Spiele zur Verwen­dung in ihren Digi­tal­ange­boten wie Media­theken und sozialen Medien.

"Die Verein­barung mit Dyn gibt uns auch zukünftig die Möglich­keit, regel­mäßig ARD-weit von den wich­tigen natio­nalen Ligen zu berichten. Vor dem Hinter­grund, dass wir in unseren Sport-Ange­boten möglichst viel­fältig und abwechs­lungs­reich berichten wollen, ist diese Zusam­men­arbeit für uns sehr wichtig", ergänzt ARD-Sport­koor­dinator Axel Balkausky.

Dyn hatte zuletzt auch eine Koope­ration mit der Telekom für MagentaTV verein­bart.