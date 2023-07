Sport: ARD und ZDF wollen den Rotstift ansetzen

Könnte es bald an Sams­tagen keinen Fußball mehr in der ARD-Sport­schau oder nur noch eine stark einge­schränkte Bericht­erstat­tung über die Bundes­liga-Spiele geben? Zumin­dest laut einem Bericht der "TV Spiel­film" könnte die lang­jäh­rige Tradi­tion vieler deut­scher Fußball­fans, wich­tige Bundes­liga-Spiele in ARD oder ZDF zu verfolgen, schon bald der Vergan­gen­heit ange­hören.

Die öffent­lich-recht­lichen Sender planen dem Bericht zufolge, ihre Ausgaben im Bereich des Sports weiter zu redu­zieren. Dies gaben der ARD-Sport­koor­dinator Axel Balkausky und der ZDF-Sport­stra­tegie-Beauf­tragte Thomas Fuhr­mann in der vergan­genen Woche während des Kongresses "Neuland" in Aachen bekannt. "Wir wissen, dass wir einsparen müssen", wird Balkausky zitiert. Insbe­son­dere beim Erwerb von Über­tra­gungs­rechten werde man vermehrt dazu gezwungen sein, diese mit anderen Medi­enun­ter­nehmen zu teilen, hieß es. "Vor allem der Fußball ist betroffen", habe der Sport­chef der ARD erklärt, ohne dabei ins Detail zu gehen.

Mehr Subli­zenzen statt eigener Exklu­siv­rechte

Weniger Fußball in der ARD

Bild: SWR - Südwestrundfunk Künftig wollen die Öffent­lich-Recht­lichen nicht mehr bei allen Große­vents für Exklu­siv­rechte mitbieten, sondern eher auf Subli­zenz-Modelle wie beispiels­weise dem neuen Sport-TV-Sender Dyn von Springer hinwirken, der unter anderem Live-Berichte von Hand­ball- und Basket­ball­spielen über­trägt. Vor kurzem hatte die ARD zudem einen ähnli­chen Vertrag mit der Telekom für die Über­tra­gung der Spiele der 3. Fußball-Liga abge­schlossen.

"Die Viel­falt ist die oberste Über­schrift, bei allem, was mir machen." Laut eigenen Angaben verfüge die ARD im Zeit­raum von 2021 bis 2024 über einen jähr­lichen Gesamt­betrag von durch­schnitt­lich rund 237,5 Millionen Euro für Sport­über­tra­gungs­rechte. Das ZDF habe zu dieser Thematik keine genauen Angaben gemacht.

Fußball: Bundes­liga-Rechte gelten bis 2024/25

Wo genau ARD und ZDF beim Sport sparen werden, dürfte sich erst in den kommenden Wochen und Monaten heraus­stellen. Beim Bundes­liga-Fußball wird sich jedoch zunächst nichts ändern, denn die aktu­ellen Über­tra­gungs­rechte gelten bis zur Saison 2024/25. Somit bleiben die Sport­schau in der ARD und das Sport­studio im ZDF zunächst noch die erste Anlauf­stelle für die Bundes­liga im Free-TV.

Mit wedo sports gibt es einen neuen, kosten­losen Sport­strea­ming-Kanal.