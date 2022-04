Helfen & helfen lassen: Zentrales Portal für Ukraine-Hilfe

Kriegs­flücht­linge aus der Ukraine, die in Deutsch­land ankommen, benö­tigen Hilfe - und viele Deut­sche helfen sehr gerne. Ein neues Portal bringt nun beide zusammen.

Portal für Spenden an Ukraine-Flüchtlinge

picture alliance/dpa Die große Hilfs- und Spen­den­bereit­schaft für die Kriegs­flücht­linge aus der Ukraine soll noch besser koor­diniert werden. Dafür hat ein ehren­amt­liches Netz­werk ein Portal gestartet, auf dem Sach­spenden und helfende Hände gezielt vermit­telt werden. Das teilte das Bran­den­burger Sozi­almi­nis­terium mit.

Unter der Inter­net­adresse https://spontanhilfe.de könnten Hilfs­orga­nisa­tionen, Behörden und Vereine veröf­fent­lichen, was gebraucht werde. Menschen, die direkt helfen möchten, könnten ohne langes Suchen sehen, was in ihrer Nähe aktuell benö­tigt wird.

Platt­form kann kostenlos genutzt werden

picture alliance/dpa Die Platt­form kann kostenlos genutzt werden. Das Portal trage unkom­pli­ziert dazu bei, dass Hilfe und Sach­spenden tatsäch­lich dort ankommen, wo sie drin­gend benö­tigt werden, erklärte Sozi­almi­nis­terin Ursula Nonne­macher (Grüne).

Zur Funk­tions­weise der Platt­form erklärte Mitin­itia­torin Simone Carus: "Die Inse­rate aktua­lisieren sich auto­matisch. Wenn zum Beispiel eine Kommune 40 Kinder­wagen benö­tigt und ein Spender 10 Kinder­wagen abge­geben hat, redu­ziert sich das Inserat entspre­chend auf 30". Sobald also ein Bedarf gedeckt sei, werde das Inserat gelöscht.

Den Angaben zufolge sind erste Inse­rate bereits veröf­fent­licht. So sucht zum Beispiel der Land­kreis Barnim für die Ausstat­tungen von Wohnungen für ukrai­nische Geflüch­tete in Ebers­walde unter anderem Möbel, Elek­tro­geräte und Küchen­geschirr.

Aktuell befinden sich nur Anzeigen aus Bran­den­burg auf dem Portal, es ist aber bereits für alle anderen Bundes­länder vorbe­reitet.

Zattoo hat ein spezi­elles Angebot mit mehreren Sendern für in Deutsch­land lebende und geflüch­tete Ukrainer gestartet. Über die Radio­player Ukraine-App sind die Radio­sta­tionen ohne Geoblo­cking in Deutsch­land hörbar.