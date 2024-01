Handy-Markt: Dieser Hersteller schubst Samsung vom Thron

Nachdem Samsung seit Jahren die Spit­zen­posi­tion auf dem globalen Smart­phone-Markt inne­hatte, machte Apple dem südko­rea­nischen Elek­tronik­her­steller im letzten Jahr den Rang streitig. Starke Konkur­renz kommt jedoch auch von anderer Seite.

Apple hängt Samsung ab

Laut vorläu­figer Daten des Markt­for­schungs­insti­tuts IDC (Inter­national Data Corpo­ration) hat es 2023 gegen­über 2022 einen herstel­ler­über­grei­fenden Rück­gang der welt­weiten Smart­phone-Liefe­rungen um 3,2 Prozent auf 1,17 Milli­arden Einheiten gegeben. Samsung Galaxy S23+

Bild: teltarif.de Wie eine Tabelle zeigt, gelang es Apple trotz dieses Einbruchs, seinen Markt­anteil von 18,8 Prozent im Jahr 2022 auf 20,1 Prozent in 2023 zu erhöhen. Bei Samsung hingegen verklei­nerte sich der Anteil von ehemals 21,7 Prozent auf 19,4 Prozent.

Smart­phone-Markt scheint sich zu erholen

Obwohl die Smart­phone-Branche zu Beginn des letzten Jahres mit makro­öko­nomi­schen Heraus­for­derungen zu kämpfen hatte, entspannte sich der Markt in der zweiten Jahres­hälfte. Im vierten Quartal 2023 konnte sogar ein Wachstum von 8,5 Prozent gegen­über dem Vorjahr verzeichnet werden, was deut­lich über der Prognose von 7,3 Prozent lag. In 2023 gelangt Apple vor Samsung an die Spitze des Smartphone-Marktes

Bild: IDC "Während wir in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 ein starkes Wachstum bei Low-End-Android-Anbie­tern verzeich­neten, das auf das schnelle Wachstum in Schwel­len­märkten zurück­zuführen ist, ist Apple der größte Gewinner eindeutig", äußert sich Nabila Popal, Forschungs­direk­torin beim World­wide Tracker von IDC Team (aus dem Engli­schen über­setzt).

Das soll Apples Erfolgs­geheimnis sein

Der jüngste Erfolg des US-ameri­kani­schen Herstel­lers sei Popal nach zu einem großen Teil auf den zuneh­menden Trend zu Premium-Geräten zurück­zuführen, die mitt­ler­weile über 20 Prozent des Marktes ausma­chen. Eine wich­tige Rolle würden aber auch die Inzah­lung­nahme-Ange­bote und zins­losen Finan­zie­rungs­pläne des Unter­neh­mens spielen.

Auf seinem neu errun­genen Thron sollte es sich Apple dennoch nicht zu gemüt­lich machen: Wie die Tabellen zeigen, rücken neben Samsung nämlich auch einige chine­sische Hersteller wie Xiaomi, Trans­sion und Vivo nach. Vorläufige Smartphone-Verkaufszahlen laut IDC in 2023

Bild: IDC Zudem ist Huawei zurück und verzeichnet zumin­dest in China Verkaufs­erfolge, andere Marken wie Honor oder Google bringen eben­falls sehr wett­bewerbs­fähige Geräte auf den Markt. Samsung wird sich jeden­falls anstrengen müssen, um die Krone wieder­zuer­langen.

Ob der viel bewor­bene Einsatz von KI (künst­licher Intel­ligenz) in seiner künf­tigen Galaxy-S24-Reihe dabei helfen wird, bleibt abzu­warten.

Honor bringt das zur IFA 2023 ange­kün­digte Magic V2 nach Deutsch­land und schickt somit einen weiteren Konkur­renten zu den Faltern von Samsung & Co. ins Rennen. Mehr darüber erfahren Sie in einem weiteren Artikel.