Vorreiter: Sparkassen verknüpfen Apple Pay mit Girocard

Bei der Einfüh­rung von Apple Pay standen die Spar­kassen in Deutsch­land nicht in der ersten Reihe. Noch in diesem Sommer starten sie aber eine echte Premiere: Apple Pay kann dann erst­mals mit der in Deutsch­land sehr popu­lären Giro­card verknüpft werden.