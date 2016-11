LTE-Flat mit 1 GB Volumen für unter 3 Euro monatlich

Nutzer zahlen eine monatliche Grundgebühr von 2,99 Euro - innerhalb der Mindestvertragslaufzeit Aktuell wird von Sparhandy der mobilcom-debitel-Tarif Smart Surf o2 (AKTION SIM-ONLY) zur monatlichen Grundgebühr von effektiv 2,99 Euro monatlich angeboten. Wir gehen darauf ein, wie die Tarifaktion aufgebaut ist.

In dem Tarif ist standardmäßig ein Highspeed-Volumen von 1 GB enthalten, innerhalb der ersten drei Monate werden Nutzern sogar 2 GB Volumen bereitgestellt. Anwender surfen so mit bis zu 21,1 MBit/s im LTE-Netz von Telefónica, anschließend wird der Anschluss auf GPRS-Niveau gedrosselt. Neben dem Internetzugang sind monatlich 50 Freiminuten und 50 Frei-SMS für die Nutzung innerhalb Deutschlands inbegriffen. Zusätzliche Einheiten werden mit 19 Cent (SMS) bzw. 29 Cent (je Gesprächsminute) abgerechnet. Die Laufzeit beträgt 24 Monate. Eine Anschlussgebühr wird nicht erhoben, wenn Nutzer eine SMS mit dem Inhalt AP Frei an die Nummer 8362 senden.

Deutlich teurer ab dem 25. Vertragsmonat

Durch unterschiedliche Rabatte reduziert sich die monatliche Grundgebühr innerhalb der ersten zwei Vertragsjahre auf 2,99 Euro. Durch den Wegfall der Rabatte ab dem 25. Vertragsmonat steigt die Grundgebühr auf 11,99 Euro pro Monat an. Eine rechtzeitige Kündigung, die spätestens drei Monate vor dem Ende der Mindestvertragslaufzeit erfolgen muss, lohnt sich daher. Andernfalls verlängert sich der Vertrag um ein weiteres Jahr.

Interessenten können den Tarif über diese Aktionsseite buchen. Laut Sparhandy ist die Aktion zeitlich befristet.

Fazit

Nutzer erhalten einen günstigen LTE-Einsteigertarif ohne große Schnörkel. Das zusätzlich Highspeed-Volumen innerhalb der ersten drei Vertrags­monate ist allerdings Augenwischerei.