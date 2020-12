12 GB im Telekom-Netz mit VoLTE & WLAN-Call für 18 Euro

Smart­phone.Tarife mit LTE im Telekom-Netz wurden güns­tiger - da muss auch die Spar­handy-Marke High Mobile nach­ziehen. Was andere hingegen nicht bieten, sind VoLTE und WLAN-Call.

Bild: Sparhandy / High Mobile / powwow GmbH In den vergan­genen Wochen gab es immer wieder attrak­tive Ange­bote mit Smart­phone-Tarifen im LTE-Netz der Telekom. Meist stammten diese Offerten von mobilcom-debitel, Vitrado, klar­mobil oder freenet Mobile, also den Marken der freenet Group.

Um den Konkur­renten High Mobile, der Tarif-Marke des Online-Shops Spar­handy, war es hingegen etwas ruhiger geworden. Doch nun prescht auch High Mobile wieder mit einer Rabatt­aktion vor.

Das sind die Kondi­tionen der Tarife

Bild: Sparhandy / High Mobile / powwow GmbH Auf der spezi­ellen Bestell­seite zu den Spar­handy-High-Deals sind die Kondi­tionen der Rabatt­aktion aufge­führt. Hier sieht man mit einem Blick: Alle Tarife beinhalten eine Allnet- und SMS-Flat­rate sowie das Surfen im LTE-Netz der Telekom mit maximal 25 MBit/s.

3 GB für 20 Euro, 5 GB für 22,50 Euro und 10 GB für 30 Euro sind auch im Telekom-Netz längst keine Kondi­tionen mehr, mit denen man irgend­jemanden hinter dem Ofen hervor­locken könnte. Die Tarife enthalten daher mehr Daten­volumen und einen Rabatt auf die Grund­gebühr in den ersten zwei Jahren. Werden die Tarife nicht recht­zeitig gekün­digt, wird ab dem 25. Vertrags­monat zwar weiterhin das höhere Daten­volumen gewährt, es fallen aber die eingangs genannten Original-Preise an.

Im Rahmen der Aktion wird der High 3 um 2 GB auf 5 GB erhöht und kostet in den ersten beiden Jahren 10 Euro monat­lich. Der High 5 wird sogar um 3 GB auf 8 GB erhöht und kostet monat­lich 15 Euro in den ersten 24 Monaten. Um 2 GB auf 12 GB aufge­stockt wurde der High 10, der in den ersten beiden Jahren 18 Euro pro Monat kostet.

Zu diesem Preis enthalten die High-Tarife auch explizit VoLTE und Wifi-Calling. Alle Tarife sind optional auch mit LTE 50 buchbar, der monat­liche Preis erhöht sich dann um jeweils 2,50 Euro. Ein einma­liger Anschluss­preis fällt im Rahmen der Aktion nicht an. High Mobile gewährt beim Mitbringen der eigenen Rufnummer einen einma­ligen Bonus von 25 Euro. Bestellbar sind alle Tarife auf der Über­sichts­seite zu den Spar­handy-High-Deals.

