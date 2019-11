Sparhandy: Allnet-Flat mit 2 GB Telekom-LTE für 7 Euro

Spar­handy nimmt mit seiner Marke High Mobile eben­falls am Black Friday teil und offe­riert einen 2-GB-Tarif im LTE-Netz der Telekom für 7 Euro. Nach zwei Jahren wirds aller­dings teuer.

Am heutigen Black Friday über­schlagen sich nicht nur Hard­ware-Händler, sondern auch Online-Shops für Mobil­funk­tarife mit mehr oder weniger attrak­tiven Ange­boten. Spar­handy nimmt mit seiner im Telekom-Netz ange­siedelten Marke High Mobile eben­falls teil.

Auf der Seite Black High­deal werden nicht nur die Kondi­tionen erläu­tert, dort ist der Tarif auch bestellbar. Direkt auf high-mobile.de gibt es den Tarif in dieser Form hingegen nicht.

Nur für die ersten beiden Jahre attraktiv

Black Deal bei der Sparhandy-Marke High Mobile Der Akti­onstarif beinhaltet eine unli­mitierte Allnet- und SMS-Flat sowie 2 GB High­speed-Volumen im LTE-Netz der Telekom bei einer maxi­malen Surf­geschwin­digkeit von 25 MBit/s. Ein einma­liger Anschluss­preis sowie Versand­kosten für den DHL-Stan­dard­versand fallen nicht an. Für einen optio­nalen DHL-Blitz­versand muss der Kunde 9,95 Euro bezahlen.

In dieser Form kostet der Tarif während der zwei­jährigen Mindest­vertrags­lauf­zeit 7 Euro. Wird er nicht recht­zeitig vor Ablauf gekün­digt, fallen ab dem 25. Vertrags­monat 17,50 Euro an, was sehr teuer ist. Denn auf high-mobile.de gibt es eine Allnet-Flat mit 2 GB und LTE 25 für 15 Euro monat­lich - wohl­gemerkt mit monat­licher Künd­barkeit. Inklu­sive LTE-50-Upgrade kostet der Tarif 20 Euro Grund­gebühr pro Monat.

Vergleicht man die Offerte mit Prepaid-Ange­boten im LTE-Netz der Telekom mit mindes­tens 2 GB, stellt man fest, dass der Tarif tatsäch­lich für die ersten beiden Jahre inter­essant ist: Vergleich­bare Tarife von ja!mobil, Penny mobil und Norma Connect kosten mindes­tens 7,99 Euro pro vier Wochen.

In einem Tarif­check haben wir Deutsch­lands güns­tigste Allnet-Flat von Norma Connect für 4 Euro mit der Konkur­renz vergli­chen.

E-Mail

E-Mail Drucken 1 Teilen (1)