Sparhandy: Neuer Provider "High" im Telekom-Netz gestartet

High Mobile - neue Mobilfunk-Marke von Sparhandy High Mobile - neue Mobilfunk-Marke von Sparhandy

Spar­handy war in den vergan­genen Jahren bereits ein Online-Shop für Geräte und Tarife mit gemischtem Port­folio: Neben Original-Tarifen (mit und ohne Hard­ware) von Netz­be­trei­bern und Provi­dern gab es die Spar­handy-Tarife quasi als eigene Mobil­funk­marke mit selbst kreierten Mobil­funk­ta­rifen über­wie­gend im Telekom-Mobil­funk­netz.

Die Marke "Spar­handy Allnet-Flat" für die eigenen Mobil­funk­ta­rife lässt der Online-Shop sterben. Doch eigene Handy­ta­rife wird es weiterhin geben - und dazu hat Spar­handy nun die eigene Mobil­funk-Marke High Mobile geschaffen, die heute an den Start geht.

Tarife mit kurzer Lauf­zeit auf eigenem Portal

Auf dem Portal high-mobile.de offe­riert die SH Tele­kom­mu­ni­ka­tion Deutsch­land GmbH ab sofort drei Allnet-Flat-Tarife mit kurzer Lauf­zeit im Telekom-Netz. Ähnlich wie bei anderen Mobil­funk-Discoun­tern im Telekom-Netz ist in den Grund­ta­rifen die Internet-Nutzung ledig­lich per UMTS/HSPA möglich, für die LTE-Frei­schal­tung wird ein Aufpreis berechnet. Ange­spro­chen werden soll "vor allem eine junge und preis­be­wusste Ziel­gruppe".

Zum Start gibt es auf der neuen Marken­seite drei Allnet-Flats mit einmo­na­tiger Mindest­ver­trags­lauf­zeit, die alle eine Allnet- und SMS-Flat beinhalten. Der Tarif High 2 beinhaltet 2 GB High­speed-Volumen für 15 Euro monat­lich. High 4 mit 4 GB kostet 20 Euro pro Monat, während für High 8 mit 8 GB 25 Euro abge­rechnet werden. Die LTE-Vari­anten kosten 20, 25 bezie­hungs­weise 30 Euro Grund­ge­bühr pro Monat.

In den HSPA-Vari­anten kann der Kunde mit maximal 25 MBit/s surfen, in den LTE-Vari­anten mit bis zu 50 MBit/s, gedros­selt wird auf 32 kBit/s. In allen Tarifen fällt ein einma­liger Anschluss­preis von 19,90 Euro an. EU-Roaming ist möglich und der Kunde kann eine bestehende Rufnummer zu High Mobile mitbringen. Bei Bestel­lung mit neuer Rufnummer hat der Kunde die Auswahl aus sechs Rufnum­mern. Außerdem kann er eine vier­stel­lige Wunsch­kom­bi­na­tion angeben, die in der neuen Rufnummer inte­griert wird.

Tarife mit 24 Monaten Lauf­zeit auf Spar­handy

Neben der Vermark­tung über die eigene Webseite haben Inter­es­senten außerdem die Möglich­keit, die neuen High-Mobile-Tarife über den bishe­rigen Online-Shop von Spar­handy und weitere Partner abzu­schließen. Hier werden auch 24-mona­tige Lauf­zeit-Verträge erhält­lich sein. Zum Markt­start gibt es über Spar­handy.de ein SIM-only Einfüh­rungs­an­gebot: Beim High-2-Tarif mit 24-mona­tiger Lauf­zeit für 12,50 Euro monat­lich berechnet High Mobile im ersten Monat keine Grund­ge­bühr und legt noch einen Gutschein über 10 GB Daten­vo­lumen (nutzbar inner­halb eines Monats) drauf.

Spar­handy teilt mit, dass bishe­rige Bestands­kunden der Spar­handy-Allnet-Flats orga­ni­sa­to­risch zur neuen Marke High migriert werden. Dabei sollen keine tarif­li­chen oder finan­zi­ellen Nach­teile für die Kunden entstehen. Spar­handy-Allnet-Flat-Kunden sollten in den kommenden Monaten sicher­heits­halber regel­mäßig ihre Rech­nung prüfen und mit dem Kunden­ser­vice von High Mobile Kontakt aufnehmen, wenn Unre­gel­mä­ßig­keiten auftreten oder die neuen Kondi­tionen von High Mobile gege­be­nen­falls güns­tiger sind als die bishe­rigen Tarif-Kondi­tionen.

Die Kunden­be­treuung ist unter der Rufnummer 0221-96070005, per E-Mail unter contact@high-mobile.de und per Online-Chat auf der Webseite erreichbar. Der eigene Tarif kann auch unter high-mobile.de/login admi­nis­triert werden. Die bishe­rigen Zugangs­daten von Spar­handy-Allnet-Flat-Kunden sollen laut Spar­handy auf diesem Portal bereits funk­tio­nieren.

Wie die Tarife von High Mobile im Vergleich zur Konkur­renz abschneiden sehen Sie in unserem ausführ­li­chen Tarif­ver­gleich:

E-Mail

E-Mail Drucken 2 Teilen (18)