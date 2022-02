Starlink Premium: Internet via Satellit zum stolzen Preis

Mit „Internet für den großen Geld­beutel“ lässt sich das neue Satel­liten-Angebot Star­link Premium wohl am besten beschreiben. Satte 500 US-Dollar monat­lich kostet die geho­bene Offerte in den USA, bei Einfüh­rung in Europa dürfte dies in 500 Euro münden. Für diese exor­bitante Summe bekommen Teil­nehmer anstatt maximal 250 MBit/s schließ­lich maximal 500 MBit/s im Down­load. Außerdem wurde der Upload-Speed verdop­pelt. Kunden erhalten also eine um den Faktor zwei gestei­gerte Band­breite für eine um den Faktor fünf erhöhte Grund­gebühr. Zusätz­lich wird eine neue, teure Antenne benö­tigt.

Elon Musks Internet wird schneller und teurer

Die Starlink-Satellitenschüssel im Einsatz

SpaceX Nicht überall ist klas­sisches Fest­netz­internet via (V)DSL, Glas­faser oder Koaxi­alkabel erhält­lich. Eine span­nende Alter­native stellt in diesem Fall der Zugang per Satel­liten­schüssel dar. Multi­mil­liardär Elon Musk bietet unter seiner Firma SpaceX mit der Marke Star­link passende Tarife an. Für das Stan­dard­angebot berechnet das Unter­nehmen 99 Euro monat­lich. Hinzu gesellen sich einmalig 500 Euro Hard­ware­zuschlag. Hierfür gibt es bis zu 250 MBit/s im Down- und 20 MBit/s im Upload. Sofern es keine Alter­native gibt, ist dieses Paket noch vertretbar. Aller­dings sind nicht nur die 60 Satel­liten des Projekts, sondern scheinbar auch der Betreiber abge­hoben.

In einer Pres­semit­tei­lung (via heise.de) stellt SpaceX sein Star­link Premium vor. Dieses Angebot startet ab dem zweiten Quartal 2022. Vorbe­stel­lungen sind, sofern die entspre­chende Region versorgt wird, bereits jetzt möglich. Der Daten­emp­fang liegt zwischen 150 und 500 MBit/s. Beim Daten­ver­sand sind es 20 bis 40 MBit/s. Mit der herkömm­lichen Star­link-Schüssel ist der Tarif jedoch nicht reali­sierbar. Es ist eine neue Antenne erfor­der­lich. Diese schlägt mit happigen 2500 US-Dollar zu Buche. Da SpaceX in der Vergan­gen­heit ledig­lich das Dollar­zei­chen gegen das Euro­zei­chen austauschte, sollten Anwender mit 2500 Euro rechnen.

Die Ziel­gruppe von Star­link Premium

Normal­ver­brau­cher stehen nicht im Fokus der Offerte. Das Unter­nehmen sieht sein Produkt als geeignet für "kleine Büros, Laden­geschäfte und Super-User rund um den Globus". Durch die höhere Band­breite sollen wich­tige Prozesse auch während hoch­fre­quen­tierter Nutzungs­zeiten reibungslos funk­tio­nieren. Außerdem sei die Premium-Hard­ware für extreme Wetter­bedin­gungen gewappnet. Bei Schauern und Gewit­tern wird eine bessere Leis­tung verspro­chen. Seinen sieben Tage die Woche rund um die Uhr erreich­baren Kunden­sup­port hebt SpaceX eben­falls hervor.

Star­link sei flächen­deckend in Deutsch­land seit Oktober 2021 verfügbar.