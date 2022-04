DAB+/Internetradio-Kombi Soundmaster IR 3300 SI im Test

Das in mehreren Bundes­län­dern aktive Unter­nehmen Sonder­posten Zimmer­mann hat sich Bestände einer DAB+-/Inter­net­radio-Kombi gesi­chert und verkauft das Modell Sound­master IR 3300 SI aktuell zum Schnäpp­chen-Preis von 44,44 Euro (solange der Vorrat reicht). Das ist immerhin über 130 Euro güns­tiger als die unver­bind­liche Preis­emp­feh­lung des Herstel­lers. Aber lohnt sich hier auch der Kauf? Wir haben uns ein Modell in der Filiale im hessi­schen Mainz-Kastel besorgt. Hier gab es noch über 20 Exem­plare in den Regalen.

Nach dem Auspa­cken fiel uns gleich das außer­gewöhn­liche, futu­ris­tische Design auf. Das Modell ist mit einem TFT-Farb­dis­play ausge­stattet. In dem Gerät steckt das Modul Venice 6.5 von Fron­tier Smart Tech­nology. Beim Inter­net­radio wird somit auf die Daten­bank von Airable zurück­gegriffen, die als best gepflegte welt­weit gilt. Entspre­chend umfang­reich und aktuell ist das Angebot an Inter­net­radio-Programmen und Podcasts.

Die Einrich­tung und Verbin­dung mit dem WLAN-Router ist leicht, das Menü selbst­erklä­rend. Inter­net­radio­sender sind nach Ländern, Genres oder per Voll­text­suche abrufbar. Die Lieb­lings­sender können in einer Favo­riten­liste abge­spei­chert werden.

DAB+-Empfang nur mittel­mäßig

Internetradio von Soundmaster im Test

Foto: Michael Fuhr/teltarif.de Neben Inter­net­radio gibt es terres­tri­schen Radio­emp­fang über DAB+ und UKW. Beide Empfangs­wege brachten bei unseren Tests mittel­mäßige Ergeb­nisse. Für den Empfang von Orts­sen­dern reichte es aus, über DAB+ war etwas enttäu­schend, dass im west­lichen Rhein-Main-Gebiet die weiter entfernten Ensem­bles aus Bayern und Baden-Würt­tem­berg nicht einge­lesen wurden und es somit nicht zur Audio-Wieder­gabe reichte.

Hier hatten wir bereits Modelle getestet, inter­essan­ter­weise auch mit glei­chem Chip­satz, bei denen die Audio­wie­der­gabe funk­tio­nierte. Offenbar ist das Modell also nicht 100-prozentig entstört oder das Netz­teil stört. Eine alter­native Nutzung per Akku oder Batte­rien gibt es leider bei dem Sound­master-Modell nicht. Wer am Rand eines Sende­gebiets wohnt oder in einer mit dem Digi­tal­radio noch nicht so gut versorgten Region, könnte mit dem Sound­master-Modell also Probleme bekommen.

Positiv: Viele Funk­tionen

Ansonsten bietet das Radio viele Funk­tionen und lässt hier kaum Wünsche offen: Per UPnP Media Sharing ist das Modell gerüstet als Netz­werk-Player, der mit dem Windows Media Player kommu­niziert - so können Nutzer Musik etwa vom Computer auf dem Sound­master IR 3300 SI abspielen. Das Gerät verfügt eben­falls über eine Blue­tooth-Funk­tion mit Frei­sprech­ein­rich­tung. Auch ein USB-Anschluss zur Wieder­gabe von MP3-Dateien besitzt das Sound­master-Modell.

Ein AUX-in- sowie ein Line-Out-Klin­ken­anschluss stehen als externe Anschlüsse zur Verfü­gung. Zudem gibt es Zugriff auf alle wich­tigen Musik­strea­ming­dienste wie Spotify oder Amazon Music. Als Clou gilt die Steue­rung per Sprache mit Amazon Alexa.

Klang eher enttäu­schend

Enttäuscht hat uns aller­dings der Klang des Sound­master-Geräts. Zwar ermög­licht der inte­grierte, vorein­gestellte Equa­lizer auf das Musik­genre abge­stimmte Einstel­lungen, es gibt aber kaum Bässe und Höhen. Somit wirkt die Sound­wie­der­gabe dumpf und farblos. Von einem Modell, das regulär fast 180 Euro kosten soll, kann man hier wahr­lich mehr erwarten. Insge­samt liefert das Laut­spre­cher­system eine Leis­tung von 2 mal 10 Watt RMS.

Prak­tisch ist die mitge­lie­ferte Fern­bedie­nung, die über zehn Direkt­sta­tions­tasten für Fest­sen­der­spei­cher­plätze verfügt. Wer die Fern­bedie­nung nicht nutzen möchte, kann das Gerät wie fast alle Inter­net­radios mit Fron­tier-Modul auch über die "Undok"-App von Smart­phone oder Tablet aus steuern. Ein Extra ist noch die Dual-Alarm­funk­tion, damit eignet sich das Radio auch als Modell für die Nacht­kom­mode.

Als Schnäpp­chen akzep­tabel, zum regu­lären Preis nicht

Internetradio von Soundmaster als Schnäppchen

Screenshot: Michael Fuhr/teltarif.de Als Fazit können wir fest­halten: Natür­lich sind 44 Euro für dieses Modell, das ansonsten im Handel weit über 100 Euro kostet, ein echtes Schnäpp­chen. In dieser Preis­klasse gibt es ansonsten nur einfache, kleine Empfänger, in der Regel ohne zusätz­lichen DAB+-Empfang.

Das Sound­master-Modell bietet zwar viele Funk­tionen. Leider gibt es aber Abstriche bei Klang und terres­tri­schem Radio­emp­fang. Somit können wir für das Modell nur als Schnäpp­chen eine Empfeh­lung ausspre­chen, nicht aber zum regu­lären Preis.

