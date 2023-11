Xperia 1 V: Sony überrascht mit Android-14-Update

Sony kündigt für das Xperia 1 V ein Update auf Android 14 an. Das ist neu.

Sony baut keine schlechten Smart­phones, steht aber immer im Schatten von Größen wie Samsung, Apple, Google, Xiaomi und Co. In Sachen Update-Politik sind andere Hersteller aller­dings auch trans­parenter. Derzeit über­rascht der japa­nische Konzern mit einer Ankün­digung für sein im Früh­ling vorge­stelltes Flagg­schiff Xperia 1 V. Für das Smart­phone steht der Ankün­digung im Pres­sezen­trum für den euro­päi­schen Markt zufolge nämlich das Update auf Android 14 bereit. Sony Xperia 1 V

Bild: Sony Die Verfüg­bar­keit kann jedoch je nach Markt vari­ieren. Gene­rell werden Soft­ware-Aktua­lisie­rungen von den Herstel­lern in Schüben verteilt, nicht alle Nutzer erhalten zeit­gleich ein Update auf die neueste Firm­ware-Version. Wir empfehlen Ihnen, auto­mati­sche Updates auf Ihrem Smart­phone zu akti­vieren. Es kann jedoch sein, dass trotz dieser Einstel­lung das System erst zu einem späteren Zeit­punkt darüber infor­miert, dass eine Update-Datei herun­ter­geladen werden kann. Im Einstel­lungs­menü können Sie auch eine manu­elle Update-Suche initi­ieren. Unter Umständen wird dann eine Aktua­lisie­rung ange­zeigt.

Das bringt Android 14 für das Xperia 1 V

Im Zuge von Android 14 sollen Xperia-1-V-Nutzer von Features des Sony Xperia 5 V profi­tieren. Dazu gehört ein verbes­serter Bokeh-Modus. Portraitbilder sollen laut Anbieter so denen von profes­sio­nellen Kameras ange­gli­chen werden können. Der Fokus im Hinter­grund soll so verrin­gert werden können, um den Vorder­grund hervor­zuheben und einen künst­leri­schen Effekt zu erzeugen. Der neue Bokeh-Modus ist auch für die 24-mm-Objek­tive und 48-mm-Brenn­weiten verfügbar.

Eine weitere Funk­tion, die im Zuge des Android-14-Updates auf das Sony Xperia 1 V kommt, ist Video Creator. Dabei handelt es sich um eine proprie­täre Anwen­dung, die laut Anbieter eine schnelle und einfache Erstel­lung kurzer Videos mit erwei­terten Bear­bei­tungs­funk­tionen ermög­licht. Das soll vorteil­haft sein, wenn Nutzer Video­inhalte insbe­son­dere für Social-Media-Platt­formen erstellen. Über eine App-Erwei­terung können eine Reihe kurzer Clips zusam­men­gestellt und dank einer auto­mati­schen Bear­bei­tung mit Musik und Effekten versehen werden. In weniger als einer Minute soll so ein finaler Schnitt erstellt werden können.

Samsung hat in der vergan­genen Woche eine Update-Liste für Galaxy-Modelle, die OneUI 6 (Android 14) bekommen, veröf­fent­licht. Jetzt wurde die Liste korri­giert. Was das im Detail für einige Galaxy-Nutzer bedeutet, lesen Sie in einer weiteren News.